Sanayi Odası: “gazimağusa-yeniboğaziçi-iskele Bölgeleri Emirnamesi Taslağının, Ülke Gerçeklerine Göre Hazırlanmadı”



Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele bölgeleri emirnamesi taslağının, ülke gerçeklerine göre hazırlanmadığını ve ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olmadığını savundu.

Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkemizde yıllardır kentlerin gelişiminin planlandığı sağlıklı planlar üretilmediği, yapılaşmanın, ülke ihtiyaçlarına cevap vermeyen, sürekli değiştirilen ve yatırımcıya güven vermeyen emirnamelerle yürütüldüğü savunuldu.

Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele Bölgeleri Emirnamesi taslağının da, farklı bir anlayış taşımadığı ve önemli bir gelişme içerisinde bulunan bu coğrafyanın gelişimini tamamen ortadan kaldırma potansiyeli taşıdığı ileri sürülen açıklamada şöyle denildi:

“En kötü plan bile plansızlıktan iyidir mantığını kabul etmemekteyiz. Zira adından da anlaşılacağı üzere en kötü plan en kötü plandır. Ülkenin en kötü planlara değil tam tersine en iyi planlara ihtiyacı bulunmaktadır. Toprağın bu kadar kısıtlı olduğu, tarımsal arazilerin bu kadar az olduğu, bir coğrafyada dikey büyümenin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler ülke fiziki gerçeklerine uygun değildir”.

Yatay gelişimde toprak maliyetlerinin arttığı, insanların çok daha zor ev sahibi olabildiği ve ülkenin toprak parçasından sağlanacak maksimum faydayı elde edemediği savunulan açıklamada, “ülke toprakların yatay büyüme ile daha fazla kentleşmeye açılmasının ileriye dönük tarım ve tarımsal sanayi üretimini de olumsuz yönde etkileyeceği” ileri sürüldü.

Açıklamada, ekonomik faaliyetleri direk etkileyecek buna benzer kararların, ekonomik akıl ve üretime dayalı ekonomik kalkınma göz ardı edilerek alınmasının, ülke ekonomisini negatif yönde etkileyeceği de iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, taslak emirname toplantısında toplantıyı organize eden “bürokratın” bir iş insanına yönelik sarf ettiği tanımlamaların yanlış olduğu belirtildi ve “Toplantıya davet edilen ve orada bir konuk durumunda bulunan bir insana, bu şekilde bir yaklaşımda bulunulması bizleri de son derece üzmüştür” ifadeleri kullanıldı.

(ÖZ/HA)



