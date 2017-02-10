Sanayi Odası Berlin’de Düzenlenen Yaş Meyve-sebze Fuarı “fruıt Logıstıca 2017” Fuarına Katıldı

Lefkoşa, 10 Şubat 17 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Berlin’de düzenlenen yaş meyve-sebze fuarı “Fruit Logistica 2017”ye katıldı.

Odanın 8-10 Şubat tarihlerindeki fuara “North Cyprus” markasıyla katıldığı ve Koop Süt’ün stantta aktif olarak yer alırken, Sanayi Odası görevlilerinin ise ülkede üretilen yaş meyve-sebze hakkında bilgi vererek broşür dağıttığı kaydedildi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, fuara Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da katılarak, Kuzey Kıbrıs standını ziyaret etti.

Fuara bu yıl 3 binin üzerinde özel şirket ve 130 ülke katıldı. Üç gün süren fuarı ilk iki günde 70 binin üzerinde ziyaretçinin ziyaret etmesi ise tarihi rekor olarak anılıyor. Fuar, bugün sona eriyor.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI