Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Şubat 2017 Cuma 07:16

Sanayi Odası Berlin’de Düzenlenen Yaş Meyve-sebze Fuarı “fruıt Logıstıca 2017” Fuarına Katıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Berlin’de düzenlenen yaş meyve-sebze fuarı “Fruit Logistica 2017”ye katıldı.

Sanayi Odası Berlin'de Düzenlenen Yaş Meyve-sebze Fuarı 'fruıt Logıstıca 2017” Fuarına Katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 10 Şubat 17 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Berlin’de düzenlenen yaş meyve-sebze fuarı “Fruit Logistica 2017”ye katıldı.

Odanın 8-10 Şubat tarihlerindeki fuara “North Cyprus” markasıyla katıldığı ve Koop Süt’ün stantta aktif olarak yer alırken, Sanayi Odası görevlilerinin ise ülkede üretilen yaş meyve-sebze hakkında bilgi vererek broşür dağıttığı kaydedildi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, fuara Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da katılarak, Kuzey Kıbrıs standını ziyaret etti.

Fuara bu yıl 3 binin üzerinde özel şirket ve 130 ülke katıldı. Üç gün süren fuarı ilk iki günde 70 binin üzerinde ziyaretçinin ziyaret etmesi ise tarihi rekor olarak anılıyor. Fuar, bugün sona eriyor.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AYRELLİ TOPLARKEN YARALANDI AYRELLİ TOPLARKEN YARALANDI
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Cindy Alman Turisti Affetmedi Cindy Alman Turisti Affetmedi
Hem Komisyon Hem de Haraç Alıyorlar Hem Komisyon Hem de Haraç Alıyorlar
O Yollar Ulaşıma Kapandı O Yollar Ulaşıma Kapandı
Kanlı Dere Taştı, Ortaköy'ü Su Bastı Kanlı Dere Taştı, Ortaköy'ü Su Bastı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

AYRELLİ TOPLARKEN YARALANDI

Haberi Oku