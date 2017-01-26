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26 Ocak 2017 Perşembe 14:59

Sanayi Odası Ve LAÜ İşbirliğiyle “Liderlik Ve Girişimcilik Eğitimi” Düzenlendi

Sanayi Odası Ve LAÜ İşbirliğiyle 'Liderlik Ve Girişimcilik Eğitimi” Düzenlendi
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Kıbrıs Türk Sanayi odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) işbirliğinde “Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi” düzenlendi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, KTSO ve LAÜ arasında geçtiğimiz ay imzalanan “Eğitim, Araştırma ve İstişare Çalışmaları için İşbirliği” protokolü kapsamında ilk eğitim bugün gerçekleştirildi.

Ücretsiz verilen eğitimde “Patron, girişimci, yönetici ve lider kimdir? Aralarındaki farklar nelerdir? Liderin özellikleri nedir? Liderlerin ortak yanları nelerdir? Yönetici ve lider arasındaki; lider ve patron arasındaki farklılıklar nedir? Etkili liderlik için öneriler, değişen ekonomik ve sosyal hayat ve değişim yönetimi, yenilik ve girişimcilik arasındaki ilişki başarılı girişimcilik” konularında bilgiler paylaşıldı.

LAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Şeşen tarafından verilen eğitim sonunda, katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika verildi.


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