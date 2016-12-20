Sanayi Odası, “Ülkemizde Üretim” Konulu Resim Yarışması Düzenliyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’yla işbirliğinde “Ülkemizde Üretim” temalı resim yarışması düzenliyor.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin katılabileceği resim yarışmasının teması “Kıbrıs-Üretim”, “Ürün”, “Sanayi” “Yerel Ürünler”, “Çalışkanlık” ve “Üretim” olarak belirlendi.

Öğrencilerin kendi boya ve kağıtlarını kullanabileceği resim yarışması okul müdürlükleri tarafından planlanıp, sorumlu öğretmenler gözetiminde okullarda yapılacak.

Eserler, okul müdürlükleri tarafından en geç 27 Ocak 2017 mesai saati sonuna kadar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Resim kağıdının arka sağ üst köşesine öğrencinin; adı, soyadı, yaşı, sınıfı, okulu; müdür ve öğretmenin ad ve soyadı yazılacak, ön yüze, isim, kod ve işaret yazılmayacak.

Eserler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KTSO’nun oluşturacağı jüri tarafından değerlendirilecek.

Sonuçlar, yarışma sonrası belirlenecek bir tarihte duyurulacak.

Yarışmada, Başarı Ödülü, Onur Ödülü, Sanayi Odası Ödülü, Deniz Plaza’dan birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL ve üçüncüye 200 TL hediye çeki verilecek.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından katılım belgesi de takdim edilecek.