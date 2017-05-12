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12 Mayıs 2017 Cuma 17:57

SANAYİ ODASI TESCİLDE TEK YETKİLİ

SANAYİ ODASI TESCİLDE TEK YETKİLİ
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ODA, COĞRAFI İŞARET TESCİLİ YAPILAN ÜRÜNLERİ DENETLEYECEK TEK YETKİLİ KURUM OLDU

ÇAVUŞOĞLU: “ÜRÜNLERİN STANDARTLAŞMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Belgelendirme Birimi’nin Türk Akreditasyon Kurumu’na (TürkAK) akredite olması nedeniyle kokteyl düzenlendi.

KTSO binasında düzenlenen kokteyle, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KTSO Başkanı Ali Çıralı, bazı üst düzey yetkililer, sivil toplum örgütü başkan ve temsilcileriyle, oda üyesi sanayici, yatırımcı ve işadamları katıldı.

KTSO Başkanı Ali Çıralı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun birer konuşma yaptığı etkinlikte, KTSO Genel Sekreter Yardımcısı Leyla Mahrum da akreditasyon ve belgelendirme çalışmaları hakkında bilgi sundu.

Etkinlikte katkı koyanlara plaketler verildi.

ÇIRALI: “TÜRKAK’A AKREDİTE OLMAMIZ ODA YANINDA ÜLKE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

KTSO Başkanı Ali Çıralı yaptığı konuşmada, TürkAK’a akredite olmalarının oda yanında ülke için çok önemli bir olduğunu ifade etti.

İki yıl alan bu sürecin hiç de kolay olmadığını söyleyen Çıralı, KTSO Belgelendirme Birimi’nin bundan böyle ülkede coğrafı işaret tescili yapılan ürünleri denetleyecek tek yetkili kurum olup, vereceği belgenin tüm dünyada geçerli olacağını kaydetti.

Coğrafı işaret ve tesciller konusunun artık dünyada çok önemli bir trend haline geldiğine vurgu yapan Çıralı, bu kapsamda yöresel ve bölgesel ürünlerle kalkınmanın temel olarak görüldüğünü söyledi.

Üretilecek ürünlerin marka haline gelmesiyle dünya piyasalarındaki fiyatını da artıracağını belirten Çıralı, akreditasyonun alınmasında emek ve katkıları bulunanlara teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU “YETİŞEN ÜRÜNLERİN STANDARTLAŞMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, akreditasyon alan KTSO Belgelendirme Birimi’ni kutlayarak, bu önemli olayın ülkede yetişen ürünlerin standartlaşmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

Ülkenin bugünlere, üretici ve imalatçı kesimlerin kendi haklılıklarını ortaya koyarak standart kaygısı olmadan geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, bunun yanında ülkede geleneksel tadların dahi unutulmaya yüz tuttuğuna dikkat çekti.

Çavuşoğlu, yeni başlayan tescil sürecinin pekmez, hellim, zivaniya gibi ürünler yanında bir çok üründe de oluşması gerektiğine vurgu yaptı.

“BU BİR BAŞLANGIÇ..”

Tadların yaşatılması ve ekonomik değer haline dönüşebilmelerinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, gelinen aşamada başlayan tescil süreci başarı gibi görünse de bunun bir başlangıç olduğuna dikkat çekti.

KTSO Belgelendirme Birimi’ni başarısı nedeniyle kutlayan Çavuşoğlu, katkı koyanlara teşekkür etti.


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