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Sanayi Odası: “Sanayi Bölgesinde Dün Yaşananlar Sorumluların Ciddiyetsizliğinden Kaynaklandı“

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’nde dün yaşanan su baskınında ihmali bulunan kurumların sorumlularının erdemli davranarak halktan özür dileyip istifa etmesini beklediğini belirtti.

Sanayi Odası: “Sanayi Bölgesinde Dün Yaşananlar Sorumluların Ciddiyetsizliğinden Kaynaklandı“

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’nde dün yaşanan su baskınında ihmali bulunan kurumların sorumlularının erdemli davranarak halktan özür dileyip istifa etmesini beklediğini belirtti.

17 Aralık 2014 Çarşamba 11:40
Sanayi Odası: “Sanayi Bölgesinde Dün Yaşananlar Sorumluların Ciddiyetsizliğinden Kaynaklandı“
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“ÖZÜR DİLEYİP İSTİFA ETSİNLER”

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’nde dün yaşanan su baskınında ihmali bulunan kurumların sorumlularının erdemli davranarak halktan özür dileyip istifa etmesini beklediğini belirtti.

Sanayi Odası, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde dün yaşanan olaylarla ilgili olarak halen hiçbir kurumun sorumluluk almaması, ilgili kurumların farklı açıklamalar yapmasının, sorumlu organların ciddiyetsizliğini tekrar gözler önüne sergilendiğini savundu.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, “yıllardır hemen hemen her sağanak yağmurda sel basan Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde, günlük güneşlik bir günde tüm ilgili kamu kuruluşlarının sorumsuzluğundan dolayı tekrar sel mağduriyet yaşandığı” kaydedildi.

Yaklaşık iki yıl önce geçici bir önlem olarak ve günü kurtarmak için yapılan bendin, bu bölgede sel olaylarının etkisini azaltmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bu bendin kamu-özel tüm ilgili kurumlar tarafından yetersiz olduğu ve ciddi riskler taşıdığının ifade edildiği ileri sürüldü.

Tüm bu gerçeklere rağmen geçen süre içerisinde hiçbir hükümet döneminde hangi parti iktidara gelirse gelsin bu konuda somut hiçbir çalışma yapılmadığı savunulan açıklamada,  geçen aylarda Bakanlar Kurulu kararıyla sellerin önlenmesi konusunda oluşturulan komitelerin bugüne kadar ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını kamuoyuyla şeffaf olarak paylaşması gerektiği belirtildi.

“ÖZÜR VE İSTİFA BEKLENİYOR”

Sanayi Odası olarak bu konuda ihmali bulunan kurumların sorumlularının erdemli davranarak ve dünyada birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, gereğini yapmaları, halkta özür dileyerek istifa etmelerini bekledikleri belirtilen açıklamada, “Bu konuya hükümetin süratle el atıp bu tip olayların önlenmesi konusunda gereğinin zaman geçirmeden yapmasını ve bu olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etmekteyiz” denildi.

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