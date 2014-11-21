Sanayi Odası “İnsan Kaynağını Verimli Kılma” Eğitimi Düzenlendi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, “İnsan Kaynakları Eğitimi” düzenlendi.

Odadan verilen bilgiye göre, iki gün süren ve KKTC’de faaliyet gösteren şirketlerin İnsan Kaynakları Bölümlerinin konum ve ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitimin amacının; “katılımcılara, İnsan Kaynakları Yönetimi konusundaki temel bilgiler vermek, insan kaynakları stratejilerini belirleme ve politika oluşturma becerileri kazandırmak” olduğu belirtildi.

Katılımcılar, eğitimde insan kaynağını yönetmenin, şirket başarısı ve verimliliğine en etkili katma değeri sağlayacak şekilde, inceliklerini öğrenme ve becerilerini pekiştirme olanağı buldu.

Eğitimde, “insan kaynakları yönetiminin amacı ve önemi, temel fonksiyonları, SWOT Analizini İKY fonksiyonları bakış açısı ile inceleme, politika oluşturma, İKY Prosedürleri, Prosedür Analizi” konuları uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Eğitime, Başman Group, Özok Group, Altınbaş Petrol, Filo Denizcilik Şti Ltd, Creditwest Bank, Golden Tulip Hotel, Kiler Gıda, Kıbrıs İktisat Bankası Ltd, Grand Pasha Hotel, Akyürek Mermer, kurumlarından yetkililer ve kendilerini İnsan Kaynakları konusunda geliştirmek isteyen kişiler katıldı.

Ebru Deniz Tekman tarafından verilen eğitim sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika verildi.