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Sanayi Odası, hükümeti elektrik zammını geri almaya çağırdı

Sanayi Odası, hükümeti elektrik zammını geri almaya çağırdı

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34
Sanayi Odası, hükümeti elektrik zammını geri almaya çağırdı

KTSO: “ELEKTRİĞE DÖVİZ ARTIŞININ 3 KATI ZAM YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu, hükümeti, elektrik zammını gözden geçirmeye ve geri almaya çağırdı.
KTSO Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, elektriğe son 2 ayda döviz fiyatlarındaki artışın yaklaşık 3 katı daha fazla zam yapılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu( KIB-TEK) tarafından Mayıs ayından bugüne elektrik satış fiyatlarına %48 zam yapıldığı belirtilerek, bunun kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı
KIB-TEK’in son zamma gerekçe olarak petrol ve döviz fiyatlarındaki artışı gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Ancak rakamlar aynı şeyi söylememektedir. Son 2 aylık süre içerisinde dövizde meydana gelen artış yaklaşık %10’dur. Yapılan zam ise %30 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan zamlar ekonomik akla aykırıdır ve ülkemize hem sosyal hem de ekonomik olarak zarar verecektir” denildi.
Elektrik tarifelerinin 3 ay gibi kısa bir süre içinde yaklaşık %50 oranında artırılmasının; halkın alım gücünü düşürdüğü, Kıbrıs Türk toplumunu fakirleştirdiği, tüketici fiyatlarını körüklediği, başta üretici sektörler olmak üzere tüm reel sektörün rekabet edebilirliğini ortadan kaldırdığı ifade edildi.
KTSO Yönetim Kurulu, hükümetten 3 konuda acil karar alınmasını talep ederek, bu talepleri şöyle sıraladı:
“Açıklanan son zam hemen gözden geçirilmeli ve geri alınmalıdır.
Elektrik Kurumu’nun tarife hesaplamaları ivedilikle bilimsellik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde bağımsız kurumlarca veya komisyonlarca gözden geçirilmelidir.
Elektrik Kurumu’nun yönetiminde; KTSO, KTTO, KTEZO, KTİMB ve KTOB gibi ekonomik örgütlerin temsil edilmesi yasal düzenlemelerle sağlanmalıdır. Bu sağlanana dek kurulacak diyalog ve yapılacak ortak çalışmalarla reel sektörün Elektrik Kurumu’nun karar alma süreçlerine dahil edilmesi yoluna gidilmelidir.”

“...HER TÜRLÜ EYLEM HAKKI...”

Açıklamada, KTSO’nun taleplerinin dikkate alınıp gerekli adımların atılmaması durumunda, her türlü eylem hakkı saklı kalmak kaydıyla Kıbrıs Türk sanayicisinin haklarını koruma kararlılığında olduğu vurgulandı.
Açıklamada, KTSO’nun, hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun “Elektrik Kurumu’nda devam eden statükodan, gereksiz gizlilikten, topluma ve reel sektöre hesap vermeye yanaşılmamasından, keyfi zam uygulamalarına gidilmesinden” son derece rahatsız olduğu ve buna “dur” demekte kararlı olduğu belirtildi.
Açıklamada, tüm örgütler ve halk, KIB-TEK’in “akıl, mantık dışı zam kararına tepki göstermeye ve birlikte mücadeleye” davet edildi.
 

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Son Güncelleme: 11.07.2018 16:14
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