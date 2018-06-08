Sanayi Odası Heyeti Ankara’ya Giderek Aso ve Ato Yetkilileriyle Görüştü!

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSÖ) Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyet, Ankara’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi.



KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyarette, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirildi.



İlk ziyaret Ankara Sanayi Odası’na düzenlendi. KTSO heyeti, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Başkan Yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Odalar ve Ankara sanayisi ile KKTC sanayisi ve ekonomisi hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı; ASO başkan ve yönetim kurulu üyeleri Kuzey Kıbrıs’a davet edildi.



KTSO Başkanı Avunduk ziyarette yaptığı konuşmada, KKTC’de büyük yatırımlara uygun sanayi bölgesi kurulması konusunda çalışmalar olduğuna işaret ederek, bu bölgelerin oluşumu ve yönetimi konusunda oldukça tecrübeli olan ASO’dan teknik destek talep etti.KTSO heyeti, Ankara Ticaret Odası’nda ise, yönetime yeniden seçilen Başkan Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Görüşmede, ATO ile başlatılan projelerin genel durumu ele alındı, gelinen aşama ve bundan sonraki yol haritası konusunda mutabakat sağlandı. İki oda arasında çalışma grubu yeniden oluşturuldu. ATO’nun başkan ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle KKTC’ye ve KTSO’ya yeni bir ziyaret gerçekleştirmesi konusunda görüş birliğine varıldı.