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Sanayi Odası: “Haspolat Sınır kapısının açılması da gündeme getirilmelidir”

Sanayi Odası: “Haspolat Sınır kapısının açılması da gündeme getirilmelidir”

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:54
Sanayi Odası: “Haspolat Sınır kapısının açılması da gündeme getirilmelidir”

Sanayi Odası, Aplıç ve Derinya sınır kapılarının Kasım ayı içerisinde açılacak olmasını önemli gelişmeler olarak değerlendirirken, bununla birlikte Lefkoşa-Metehan’da yoğun araç giriş çıkışları olması, kuzeyden güneye Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihracatı gerçekleştirilecek ürünlerin daha etkin bir şekilde nakliyesinin sağlanabilmesi ve büyük araçlı geçişlerin daha etkin yapılabilmesi için Haspolat Sınır kapısının açılmasının da gündeme getirilmesini istedi.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Hükümetten; Kıbrıs’taki müzakere sürecinin devam edip, etmediğine bakmaksızın yapısal reformların hayata geçirilmesi konusunda kamu-özel tüm birimlerin seferberlik içerisinde çalışmasını sağlaması da talep edildi.
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler arasında yapılan görüşmenin de olumlu olarak değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ucu açık ve sonuç alıcı olmayan bir sürece dahil olunmayacağı yönündeki yaklaşımları sonuna kadar desteklemekle birlikte, yıllardır Kıbrıs Müzakerelerini bahane ederek yapısal reformları gerçekleştirmediğimiz ve/veya bu sorunların çözümü için Kıbrıs sorununun beklediğimize üzülerek tanık olunmaktadır.
YAPISAL REFORMLAR…
Bu gerçekler ışığında Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Hükümetten talebimiz, Kıbrıs’taki müzakere sürecinin devam edip, etmediğine bakmaksızın yapısal reformların hayata geçirilmesi konusunda kamu-özel tüm birimlerin seferberlik içerisinde çalışmasını sağlamasıdır.”
HASPOLAT SINIR KAPISI… İŞLENMİŞ GIDA ÜRÜNLERİNİN YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ KAPSAMINA ALINMASI
Haspolat Sınır kapısının açılmasının da gündeme getirilmesi istenilen açıklamada, ekonomik sıkıntılara dikkat çekilerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, işlenmiş gıda ürünlerinin Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına alınması konusunda daha aktif bir girişim beklentisi de dile getirildi.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
“İki toplum liderinin arasındaki diyaloğun devam etmesi, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Sanayi Odası olarak, Aplıç ve Derinya sınır kapılarının Kasım ayı içerisinde açılacak olmasının önemli gelişmeler olarak değerlendirilmekteyiz. Bununla birlikte Lefkoşa-Metehan’da yoğun araç giriş çıkışları olması, kuzeyden güneye Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihracatı gerçekleştirilecek ürünlerin daha etkin bir şekilde nakliyesinin sağlanabilmesi ve büyük araçlı geçişlerin daha etkin yapılabilmesi için Haspolat Sınır kapısının açılması da gündeme getirilmelidir.
İçerisinden geçmekte olduğumuz ekonomik sıkıntılar da dikkate alındığında, Cumhurbaşkanımız Akıncı’dan işlenmiş gıda ürünlerinin Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına alınması konusunda daha aktif bir girişim beklemekteyiz. “
 

Son Güncelleme: 27.10.2018 15:51
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