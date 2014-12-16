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Sanayi Bölgesinde Su Baskını Meydana Geldi

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde, Merkezi Cezaevi yakınlarında su baskınlarını önlemek amacıyla yapılan bendin taşması sonucu bugün bölgede su baskını meydana geldi. Su baskını sonucu sanayi bölgesinde bazı sokaklar trafiğe kapatıldı, işyerleri ve araçlar olumsuz etkilendi. Sanayi Bölgesi’ne dolan suyun tahliye edilebilmesi amacıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Doktoroğlu Şirketi önündeki yol da kısa süreliğine tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yağmur sularını engellemek amacıyla oluşturulan bendin birileri tarafından açıldığını söyledi. Harmancı, “İyi niyetli bir davranış da olsa bizim haberimiz yoktu. Haberimiz olması gerekirdi. Böyle bir şey olamaz. İyi niyetli de olsa kontrollü yapılmalıydı” dedi. Karayolları Dairesi Müdürü Hasan Nihat Erduran ise, suyu engellemek için yapılan bendin su sızdırarak yıkıldığını, bunu durdurmak için makine gönderildiğini ancak müdahale yapılamadığını kaydetti. Erduran, olası su baskınlarını durdurmak amacıyla bendi bölgedeki mevcut dereye bağlama çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Sanayi Bölgesinde Su Baskını Meydana Geldi

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde, Merkezi Cezaevi yakınlarında su baskınlarını önlemek amacıyla yapılan bendin taşması sonucu bugün bölgede su baskını meydana geldi. Su baskını sonucu sanayi bölgesinde bazı sokaklar trafiğe kapatıldı, işyerleri ve araçlar olumsuz etkilendi. Sanayi Bölgesi’ne dolan suyun tahliye edilebilmesi amacıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Doktoroğlu Şirketi önündeki yol da kısa süreliğine tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yağmur sularını engellemek amacıyla oluşturulan bendin birileri tarafından açıldığını söyledi. Harmancı, “İyi niyetli bir davranış da olsa bizim haberimiz yoktu. Haberimiz olması gerekirdi. Böyle bir şey olamaz. İyi niyetli de olsa kontrollü yapılmalıydı” dedi. Karayolları Dairesi Müdürü Hasan Nihat Erduran ise, suyu engellemek için yapılan bendin su sızdırarak yıkıldığını, bunu durdurmak için makine gönderildiğini ancak müdahale yapılamadığını kaydetti. Erduran, olası su baskınlarını durdurmak amacıyla bendi bölgedeki mevcut dereye bağlama çalışmaları yapıldığını kaydetti.

16 Aralık 2014 Salı 12:25
Sanayi Bölgesinde Su Baskını Meydana Geldi
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YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI, İŞYERLERİ VE ARAÇLAR ETKİLENDİ

HARMANCI: “SU BENDİ HABERİMİZ OLMADAN BİRİLERİ TARAFINDAN AÇILDI”

ERDURAN: “SU SIZDIRARAK YIKILDI…”

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde, Merkezi Cezaevi yakınlarında su baskınlarını önlemek amacıyla yapılan bendin taşması sonucu bugün bölgede su baskını meydana geldi.

Su baskını sonucu sanayi bölgesinde bazı sokaklar trafiğe kapatıldı, işyerleri ve araçlar olumsuz etkilendi. Sanayi Bölgesi’ne dolan suyun tahliye edilebilmesi amacıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Doktoroğlu Şirketi önündeki yol da kısa süreliğine tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sivil savunma ve belediye ekiplerinin tahliye çalışmalarını yerinde izledi ve basına açıklama yaptı.

Harmancı, yağmur sularını engellemek amacıyla oluşturulan bendin birileri tarafından açıldığını söyledi. Harmancı, “İyi niyetli bir davranış da olsa bizim haberimiz yoktu. Haberimiz olması gerekirdi. Böyle bir şey olamaz. İyi niyetli de olsa kontrollü yapılmalıydı” dedi.

Harmancı, konunun araştırılacağını belirtti.

TAK muhabirine açıklama yapan Karayolları Dairesi Müdürü Hasan Nihat Erduran ise, suyu engellemek için yapılan bendin su sızdırarak yıkıldığını, bunu durdurmak için makine gönderildiğini ancak müdahale yapılamadığını kaydetti.

Erduran, olası su baskınlarını durdurmak amacıyla bendi bölgedeki mevcut dereye bağlama çalışmaları yapıldığını kaydetti.

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Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeMerkezi Cezaevi Yakınlarında Su Baskınlarını önlemek Amacıyla Yapılan Bendin Taşması Sonucu Bugün Bölgede Su Baskını Meydana Geldi.
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