SANAYİ ARSALARI VE BİNALARI KİRA BEDELLERİNİN TAHSİLİNE BAŞLANDI

ÖDEMELERİN EN GEÇ 31 OCAK’A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

Sanayi Dairesi Müdürü Salih Gökpınar, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın sorumluluk alanında bulunan ve Organize Sanayi Bölgeleri Yasası kapsamında kiralanan sanayi arsaları ve binalarının, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Kira, İdari ve Ortak Hizmetlere Katkı” bedellerinin tahsiline başlandığını duyurdu.

Gökpınar, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Ocak’ta Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nde başlayan ödemler için en geç 31 Ocak tarihine kadar Sanayi Dairesi veznesine başvurulması gerektiğini vurgulayarak, 31 Ocak’tan sonraki ödemler için “Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası” uyarınca gecikme faizi uygulanacağına işaret etti.

