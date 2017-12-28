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Sanayi 2018 için "Üretim" diledi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 2018 yılının “üretim yılı” olmasını dileyerek taleplerini sıraladı.Kaynak: Sanayi 2018 için "Üretim" diledi

Sanayi 2018 için "Üretim" diledi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 2018 yılının “üretim yılı” olmasını dileyerek taleplerini sıraladı.Kaynak: Sanayi 2018 için "Üretim" diledi

28 Aralık 2017 Perşembe 11:50
Sanayi 2018 için "Üretim" diledi
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 2018 yılının “üretim yılı” olmasını dileyerek taleplerini sıraladı.

KTSO’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, KKTC ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıda gelişebilmesi için mal ve hizmet üretimini ve ihracatını hedefine alan bir ekonomik modelin geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

“Turizm, yükseköğrenim ve inşaat sektörlerinin ihtiyaç duyacağı girdilerin mümkün olduğunca yerelde üretilen sanayi ve tarım ürünlerinden karşılanacağı, niş, kaliteli ve rekabetçi ürünleriyle ihracatı zorlayan bir yapıda KKTC ekonomisinin geliştirilmesi 2018 yılının en önemli temel hedefi olmalıdır.” denilen açıklamada şu talepler ifade edildi:

“Yerel Üretimin Geliştirilmesi: Üretimin haksız ithalata ve rekabete karşı korunması, verime dayalı desteklerle sürdürülebilir bir yapıda geliştirilmesi, girişimciliğin, teknopark-teknolojik ürün üretiminin ve kümelenme gibi politikaların yaygınlaştırılması.

Organize Sanayi Bölgelerinin(OSB) Düzenlenmesi ve Etkin Yönetimi: OSB Yasasının değiştirilmesi suretiyle, bölgelerin sanayiciler tarafından yönetilmesi, yeni sanayi yatırımlarına uygun OSB alanlarının belirlenmesi.

Kamuda Liyakat Ve Verime Dayalı Yönetim Sistemi: Kamu reformunu sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması, bürokrasinin azaltılması, e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması.

Maliyetlerin Düşürülmesi, TC Kablo İle Elektrik Projesi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı: Başta enerji maliyetleri olmak üzere, üreticilerin maliyetlerinin düşürülmesine yönelik eylem planı hazırlanması, TC kablo ile elektrik projesinin hayata geçirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarının teşvik edilmesi

Borç Alacak-Verecek İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Ticaret Mahkemeleri: Borç alacak verecek ilişkilerini düzenleyen Poliçeler, Faiz, Bankalar, İcra, Tapu ve diğer ilgili tüm yasal mevzuatların aynı zaman içerisinde düzenlenmesi. Ticaret mahkemeleri ve tahkim kurullarının kurularak etkin çalışmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması.”

Açıklamada 2018 yılının, KKTC ekonomisinin reel sektör öncülüğünde büyüdüğü,  yapısal reformların yapıldığı ve Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin arttığı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Son Güncelleme: 28.12.2017 12:51
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
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