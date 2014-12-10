Sanatçılar Londra’daydı

KIBRIS TÜRK SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ LONDRA’DAKİ KIBRISLI SANATÇILAR PLATFORMU TARAFINDAN YAPILAN DAVETE KATILDI

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği üyesi bazı sanatçılar ile bazı karikatüristler, Londra’daki Kıbrıslı Sanatçılar Platformu’nun davetlisi olarak Londra’da etkinliklere katıldı.

Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Ümit İnatçı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, açılan karikatür sergisi ve ardından gerçekleştirilen şiir dinletisinde Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle sanatsal buluşma yaşandı ve Rauf. R. Denktaş Türk okulunda öğrenci ve velilerin katıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi.

İnatçı, “Horsney Atatürk Türk Okulu’ndaki etkinliği ise sanatçıların okuyacağı bir şiirin okunmaması ve okul yönetimince içeriğin denetlenmesi talebi” üzerine iptal ettiklerini bildirdi.

"SANAT ÖZGÜRLÜKLERİ GENİŞLETMEK İÇİN VAR"

“Sanat özgürlükleri genişletmek için vardır” diyen Ümit İnatçı, sansürcü davranışların sanatçılara boyun eğdiremeyeceğini kaydetti ve bağnaz eğilimler yerine hümanist eğitim dileğinde bulunarak bu tür davranışları kınadıklarını kaydetti.

Londra’daki etkinliklere birlik üyesi sanatçılar üyeleri Neşe Yaşın, Fatma Akilhoca ve Nafia Akdeniz ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği üyeleri Musa Kayra, Arif Albayrak ve Mustafa Tozakı’nın katıldığı belirtildi.