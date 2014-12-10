Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Sanatçılar Londra’daydı

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği üyesi bazı sanatçılar ile bazı karikatüristler, Londra’daki Kıbrıslı Sanatçılar Platformu’nun davetlisi olarak Londra’da etkinliklere katıldı.

Sanatçılar Londra’daydı

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği üyesi bazı sanatçılar ile bazı karikatüristler, Londra’daki Kıbrıslı Sanatçılar Platformu’nun davetlisi olarak Londra’da etkinliklere katıldı.

10 Aralık 2014 Çarşamba 14:37
Sanatçılar Londra’daydı
banner238

KIBRIS TÜRK SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ LONDRA’DAKİ KIBRISLI SANATÇILAR PLATFORMU TARAFINDAN YAPILAN DAVETE KATILDI

 Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği üyesi bazı sanatçılar ile bazı karikatüristler, Londra’daki Kıbrıslı Sanatçılar Platformu’nun davetlisi olarak Londra’da etkinliklere katıldı.

Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Ümit İnatçı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, açılan karikatür sergisi ve ardından gerçekleştirilen şiir dinletisinde Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle sanatsal buluşma yaşandı ve Rauf. R. Denktaş Türk okulunda öğrenci ve velilerin katıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi.

İnatçı, “Horsney Atatürk Türk Okulu’ndaki etkinliği ise sanatçıların okuyacağı bir şiirin okunmaması ve okul yönetimince içeriğin denetlenmesi talebi” üzerine iptal ettiklerini bildirdi.

"SANAT ÖZGÜRLÜKLERİ GENİŞLETMEK İÇİN VAR"

“Sanat özgürlükleri genişletmek için vardır” diyen Ümit İnatçı, sansürcü davranışların sanatçılara boyun eğdiremeyeceğini kaydetti ve bağnaz eğilimler yerine hümanist eğitim dileğinde bulunarak bu tür davranışları kınadıklarını kaydetti.

Londra’daki etkinliklere birlik üyesi sanatçılar üyeleri Neşe Yaşın, Fatma Akilhoca ve Nafia Akdeniz ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği üyeleri Musa Kayra, Arif Albayrak ve Mustafa Tozakı’nın katıldığı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim