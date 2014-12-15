Sanatçı Ve Yazarlar Birliği 65 Yaş Üstü Sanatçı Ve Yazarlara Onur Ödülü Verecek

17 ARALIK’TAKİ İLK ÖDÜL TÖRENİNDE; NERİMAN CAHİT, MEHMET KANSU, EROL REFİKOĞLU , FERİHA ALTIOK VE MUSTAFA GÖKÇEOĞLU ÖDÜL ALACAK

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, aldığı bir kararla geleneksel olarak 65 yaşın üstünde olan sanatçı ve yazarlara onur ödülü verecek.

Birlik Başkanı Ümit İnatçı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, aynı zamanda sanatçı ve yazarlar için dayanışma gecesi olacak ilk ödül töreni 17 Aralık Çarşamba günü Girne The House Art Rooms’da saat 19.30’da başlayacak.

Tüm sanatseverler, sanatçı ve yazarların davet edildiği gecede, Neriman Cahit, Mehmet Kansu, Erol Refikoğlu, Feriha Altıok ve Mustafa Gökçeoğlu’na onur ödülü verilecek.