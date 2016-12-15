Sanatçı Benjı Boyadgıan Girne’de Sergi Açıyor

Kudüs’te yaşayan, mimarlık eğitiminden sonra, çatışma sonrası bölgelerin kentsel sosyolojisi alanında uzmanlaşan sanatçı Benji Boyadgian Girne’de sergi açıyor.

Boyadgian’ın Kıbrıs’ın Filistin’le benzerliklerinden yola çıkarak hazırladığı “İzler” isimli kişisel sergisi yarın akşam saat 19.00’da Art Rooms’da açılacak.

Art Rooms’dan verilen bilgiye göre, Filistinli/Finli/Ermeni sanatçı Benji Boyadgian’ın kişisel sergisinin küratörlüğünü Başak Şenova yapıyor.

Resmin, çizimin, fotoğrafın, animasyonun ve mekansal yerleştirmenin olduğu “İzler” sergisi, bir ay boyunca Çarşamba ve Pazartesi günleri, 12.00–22.00 saatleri arasında Art Rooms’da ziyaret edilebilecek..

Öte yandan, serginin açılış gününde bir de kitap tanıtımı yapılacak.

Editörlüğünü Şenova’nın yaptığı, Art Rooms’un katkılarıyla basılacak kitapta Benji Boyadgian’in çalışmaları, Başak Şenova, Behzad Khosravi, Funda Şenova Tunalı, Gürgenç Korkmazel, Jonatan Habib Enqvist, Nadide Gizem Akgülgil Mutlu ve Yoann Morvan gibi yazarların görüşleri yer alacak.