“Sanat Engel Tanımaz Fotoğraf ve Kısa Film Yarışmasının” gala gecesi yapıldı ve başarılı olanlara ödülleri verildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre, şirketin düzenlediği yarışmanın gala gecesi, dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gecede, Almanya’dan gelen dünyaca ünlü engelli dansçı Dergin Tokmak da performans sergiledi.

Yarışmada, “Fotoğraf” kategorisinde Arif İşgüzar birinciliği kazanırken, Tevfik Ulual ikinci, Süleyman Kaplan ise üçüncü oldu. Cüneyt Bayram, Doğay Erçağ ve Oytun Yunak’a ise “Jüri Özel Ödülü” verildi.

“Kısa Filmler” kategorisinde de Soner Sert’in iki ayrı projesi hem birincilik hem de üçüncülük ödülü aldı. Berk Koç’un ikinciliği kazandığı yarışmada, “Jüri Özel Ödülü” Ömer Cumhur Bulduk’a verildi.

Gecede bir konuşma yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, insanların teknoloji tutkusunun büyüklüğüne işaret ederek, bu çerçevede insanların en ileri teknolojileri, internette en hızlı erişimi hak ettiklerini söyledi.

Karaatmaca, aşılmayacak engelin olmadığına da vurgu yaparak, “Yeter ki el ele vermesini bilelim” dedi.