Sanal Kumardan 7 tutuklu

GİRNE’DE İNTERNET ÜZERİNDEN KUMAR VE BAHİS OYNATILMASIYLA İLGİLİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI





Girne’de uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis, ileri soruşturmada internet üzerinde yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere finansal hizmet sağlandığını tespit etti.



Olayla ilgili 7 kişiyi tutuklayan polis, 12 bilgisayar, 12 cep telefonu ile sim kartlara incelenmek üzere el koydu.



Polis Basın Bülteni’ne göre, yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantılı olarak, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki ayrı iş yerine Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan bahis sitelerine finansal hizmet sağlandığı tespit edildi.



Mesele ile ilgili E.K.(K-26), C.K.(E-32), C.K.(E-44), N.A. (K-36), A.A. (E-39), B.A. (K-26) ve A.O.K. (E-30) tutuklandı



