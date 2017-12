Sanal dolandırıcılara dikkat



Son yıllarda e-ticaret, sosyal medya ve mobil uygulama kullanımının yaygınlaşmasıyla bu alanlardaki dolandırıcılık vakalarında artış yaşanırken, uzmanlar, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyarıyor.