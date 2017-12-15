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Sanal bet oynatan 5 kişi tutuklandı

Girne'de iki ayrı işletmede sanal bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi

Sanal bet oynatan 5 kişi tutuklandı

Girne'de iki ayrı işletmede sanal bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi

15 Aralık 2017 Cuma 13:35
Sanal bet oynatan 5 kişi tutuklandı
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1- 14.12.2017 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini H.T.nin (E-41) yaptığı işyerinde yapılan aramada Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı Olarak İnternet Üzerinden Yasadışı Bahis ve Kumar oynatan birçok bahis sitesine Finansal hizmet sağlamak suretiyle yasadışı bahis ve kumar oynatılmasını mümkün kıldığı tespit edilmiştir. Adı geçen ve mesele ile ilgisi görülen C.K. (E-45), M.M.G. (E-34), B.T.U. (E-25) ve E.Ü. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2- 14.12.2017 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini N.P. (E-38)’nin yaptığı işyerinde yapılan aramada, Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı Olarak internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan sitelere canlı destek hizmet sağlamak suretiyle yasadışı bahis ve kumar oynatılmasını mümkün kıldığı tespit edilmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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