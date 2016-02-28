‘Sana Yakışmadı Çavuşum’

Güvercin palazı tutmak için çatıya çıkan ve deliği fark etmeyerek beton zemine düştükten sonra hayatını kaybeden 34 yaşındaki Kazım Dereseven’in ailesi yıkıldı



Melin DOBRAN

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Haspolat köyünde önceki gün akşam, ASM Plastik Geri Dönüşüm isimli iş yerinin çatısına güvercin palazı tutmak için çıkan ve çatıdaki delikten beton zemine düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Kazım Dereseven, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Girne’ye bağlı Karaağaç köyünün sevilen gençlerinden olan 34 yaşındaki Kazım Dereseven’in, bu şekilde hayatını kaybetmesi, tüm sevenlerindeşok etkisi yarattı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda (GKK) Uzman Çavuş olarak görev yapan Dereseven, başarılı bir asker olarak tanınıyordu.



Yakınları sinir krizi geçirdi

Evli ve iki çocuk babası olan Kazım Dereseven’in zamansız vedasını kabullenemeyen ailesi, cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. Talihsiz kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Dereseven’in yakınlarının, “Bu sana yakışmadı, sen bizi bırakmazdın” diyerek feryat etmesi, cenazeye katılan herkesin yüreğini dağladı.

Dereseven’in naaşı, dün Esentepe Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Karaağaç Mezarlığı’nda toprağa verildi



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Son Güncelleme: 28.02.2016 10:47