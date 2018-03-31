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SAMSUNG KULLANANLAR DİKKAT...

Samsung Galaxy J3 modellerine güvenlik güncellemesi yayınlamaya başladı. Diğer modellere de güvenlik güncellemeleri gelecek mi? İşte detaylar.

SAMSUNG KULLANANLAR DİKKAT...

Samsung Galaxy J3 modellerine güvenlik güncellemesi yayınlamaya başladı. Diğer modellere de güvenlik güncellemeleri gelecek mi? İşte detaylar.

31 Mart 2018 Cumartesi 21:33
SAMSUNG KULLANANLAR DİKKAT...
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Samsung, bir yandan Oreo güncellemelerine devam ederken bir yandan da güvenlik yamalarına devam ediyor. Son olarak markanın Mart ayı güncellemelerini yayınladığını ve cihazlarına Android güvenlik yamalarının Mart ayı sürümlerini eklediğini görmüştük. Bu süreci hemen arkasından Samsung ana güvenlik güncellemelerine Nisan ayı ile devam etmeye başladı.

Her zaman Android güncellemeleriyle beraber gelen güvenlik yamaları şimdi ise Nisan ayı güvenlik güncellemesi olarak geldi. Güncellemenin Galaxy J3 modeliyle başladığı belirtiliyor.

Samsung, bu güncellemelerde genelde Android için yayınlanan son güvenlik yamalarını kullanıcılara sunuyor. Bunun için genelde de Android yeni güncellemeleri sırasında verilen yamalar görüyoruz. Fakat bu kez marka direk olarak güvenlik odaklı güncellemeler yayınlamaya başladı.

Bunun dışında güncelleme içerisinde Samsung güvenlik yamalarının olup olmadığını da şu an için bilmek oldukça zor. Öyle ki güncelleme şu an için sadece sınırlı bir alanda yayınlanmış durumda. Ayrıca güncellemenin sadece Galaxy J3 modeli için yayınlandığını gördük. Fakat bilgilere göre bu güncelleme güvenlik yaması olarak hemen hemen tüm Galaxy modellerine gelecek. Başta Android güvenlik yamalarının yani Nisan ayı güncellemelerinin kullanıma alındığını görmek mümkün olacak.

Diğer Samsung iyileştirmeleri ve güvenlik yamaları içinse güncellemenin tamamen çıkış yapmasını beklemek gerekiyor. Öyle ki gelecek tüm cihazlar için güncellemenin Nisan ayı içerisinde tamamlanması gerekiyor. Şu an paylaşılan detaylar bu şekilde Galaxy J3 modeli için gelen güncellemenin bölge sınırlamalı olarak yayınlandığını da ekleyelim. Zaman içerisinde hem J3 için hem de diğer modeller için genel olarak güncellemeler gelecektir.

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