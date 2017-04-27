Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2017 Perşembe 10:46

Şampiyonlar Özçınar’ı Ziyaret Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullararası Futbol Şampiyonası’nda birinci olan Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Futbol Takımı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Şampiyonlar Özçınar'ı Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 27 Nisan 17 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullararası Futbol Şampiyonası’nda birinci olan Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Futbol Takımı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Müdürü Sevgi Gürpınar, futbol takımının başarı öyküsünü anlatarak, takımın Mayıs ayı içerisinde Tekirdağ’da gerçekleşecek müsabakalar için hazırlandığını söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yaptığı konuşmada, hem eğitmenleri hem de takımı, okul müdürü Sevgi Gürpınar nezdinde kutlayarak, öğrencilerin spor alanındaki başarılarına eğitim alanında devam ederek zenginleştirmelerini öğütledi. Güzelyurt’taki okulların bu yıl çeşitli spor dallarında önemli başarılara imza attıklarına dikkat çeken Özçınar, bu başarıların kendisini mutlu ettiğini söyledi.

(SEL) FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku