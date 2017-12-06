ŞAMPİYON KLASİKCİLER KUPALARINA KAVUŞTU



Daha sonra NG Kütahya Seramik Cahit Necipoğlu LTD rallisi ile yarış sezonunun ilk ayağı başlamıştı. Mayıs ayında ise Üniversite sponsorluğunda Klasik Otomobil Sergisi ve ardına da Üniversite 27.Yıl Rallisi devam etmiş ve yaz faaliyetlerine girilmişti. Ekim ayında yapılan Bosphore Card Rallisi ile tamamlanmıştı. Temmuz ayında Dikmen Belediyesi DİGEM hazine avcılığı ve Ağustosta ise Slalom yarışı yapılmış ve ay sonunda ise Şeherde Gece Rallisi ile yaz faaliyetleri sonlanmıştı.Eylül ayında Malpas klasik otomobil rallisi ve yılın son puan veren organizasyonu Bosphore Card Rallisi ile 2017 yılı tamamlanmıştı. Bu faaliyetler neticesinde oluşan puan durumlarına göre hem genel klasmanda hem de alt kategorilerde ilk üç sırayı alan dernek üyeleri belirlenmiş oldu.1 Aralık gecesi Le Chateau Romance Restoranda düzenlenen balo gecesinde , dereceye girenlere kupaları takdim edilerek 2017 yılının finalini gerçekleştirilmiş oldu. Çok renkli ve çok yoğun geçen sezonun ardından geceye katılan klasikseverler yılın yorgunluğunu da atmış oldu.Belirlenen puanlara göre 2017 KTKOD Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasında 245 puanla sezon şampiyonu Ertan – Ayşe Namlı çifti olurken , geçen yılın şampiyon çifti Ali -Pembe Kelebek yarım puan farkla ,toplamda 244,5 puanla yılı ikinci tamamlamayı başardılar. Üçüncülük ise İsmet – Ayşe Tufan çiftinin oldu. Kupa töreninde 2017 yılında başarı sağlayan yarışmacıların yanı sıra , faaliyetlerde görev alan hakem ve komiserlere de birer teşekkür plaketi takdim edildi. Derneğime tüm sezon destek ve basında yer veren değerli basın emekçilerine da birer teşekkür plaketi sunuldu. Genel klasman ödülleri öncesi ise , derneğe her türlü desteği yardımı esirgemeyen sponsorlara da KTKOD başkanı İnanç Babaliki tarafından plaketler sunularak teşekkür edildi. Bu yıl Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin de ayrıca 6.dönemi olan İnanç Babaliki ve ekiinin iki yıllık görev süresi de dolmuş oldu. İnanç Babaliki Başkanlığındaki 2015 -2017 yılları arasındaki görev süresi anısına dernek başkan vekili Burçin Aliusta hem Yönetim Kurulu adına hem de klasikseverler adına bir anı plaketi takdim edildi. Gece canlı müzik eşliğinde tamamlandı.1. ERTAN NAMLI 1- AYŞE NAMLI2. ALİ KELEBEK 2 – PEMBE KELEBEK3. İSMET TUFAN 3 – AYŞE TUFANGÖKHAN NECİPOĞLU – 3 . KÜTAHYA SERAMİK CAHİT NECİPOĞLU RALLİSİGÖRKEM BULUNÇ (İRFAN GÜNSEL ADINA ) – 3.YDÜ KLASİK OTOMOBİL FESTİVALİ (SERGİ VE RALLİ) OSMAN ÇELEBİ – 3 . DİGEM KLASİK OTOMOBİLHAZİNE AVCILIĞI MÜRVET YERLİ - 3 . BOSPHORE CARD KLASİK OTOMOBİL RALLİSİ TİGİN KİŞMİR – KKTOK1 – İSMET TUFAN 1 – AYŞE KİBRİT TUFAN2 – İLKER CANBULAT 2 - NALAN CANBULAT3 – RAUF KUTALP 3 – VOLKAN ALPER KIVRAK1 – OLGUN BİÇAK 1 – FEHİM ÖZTOKER2 – TALMAÇ BAŞKAYA 2 – BUKET BAŞKAYA3 – COŞKUN GÜREL 3 – NİLÜFER ALİ1 – ALİ KELEBEK 1 – PEMBE KELEBEK2 – ERTAN NAMLI 2 – AYŞE NAMLI3 – HAKKI YORGANCI 3 – İSMİHAN YORGANCI1 – FATOŞ ARCA 1 – SEREN BEYAZ2 – GONCA AKÖZLÜER 2 – SUNA SEÇMEN3 – SULTAN KÖROĞLU 3 – MELTEM AYAZ1 – ALİ KELEBEK 1 – PEMBE KELEBEK2 – ERTAN NAMLI 2 – AYŞE NAMLI3 - İSMET TUFAN 3– AYŞE KİBRİT TUFAN1 – MURAT OSMANOĞLU 1 – SAFİYE OSMANOĞLU2 – FATOŞ ARCA 2 – SEREN BEYAZ3 – HÜSEYİN VAİZOĞLU 3 – FATMA VAİZOĞLU(TEAMCLASSİC) SERDAR KUMRU – SERHAN KUMRU – OZAN-ÇİLER , PERÇİNCİ - KERİM KIRMIZI - OZAN ÇOLİ- HASAN SÜTCÜOĞLU - AHMET YALÇIN – AHMET ARSU – GÜLTEKİN DOĞAN