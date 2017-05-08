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08 Mayıs 2017 Pazartesi 11:43

ŞAMPİYON KAÜ EKİBİ, DIŞ İŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

ŞAMPİYON KAÜ EKİBİ, DIŞ İŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
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ŞAMPİYON KAÜ EKİBİ, DIŞ İŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

NUSAR Games birinciliği ile büyük gurur yaşayan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Akut ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Dış işleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti. KAÜ Rektör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Oya Ertuğruloğlu önderliğinde gerçekleşen ziyaret, ekibe mutlu anlar yaşattı.

Dışişleri Bakanı ,Tahsin Ertuğruloğlu ‘’ Yarışmalarda büyük heyecanlar yaşadığınızı duydum, disiplinli bir eğitim süreci geçirdiniz. Bu zorlu etapları da yeni bir üniversite olan KAÜ’ne şampiyonluk getirerek tamamladınız, sizleri tebrik ediyorum.’’ diyerek Kilili ve ekibine bundan sonraki hedeflerini sordu.



Yöneltilen soru karşısında , KAÜ Akut Ekibi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Rukiye Kilili ‘’Kendimizi geliştirerek, düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası platformlarda daha da etkin ve başarılı sonuçlar elde etmek için daha çok çalışacağız.’’ şeklinde konuştu.

KAÜ Akut ekibinde bulunan öğrencilerse ; Biz bu işe gönül vererek çalıştık ve bir başarı öyküsü yazdık. Nice şampiyonluklar daha yaşayacağız. Uzun ve zorlu çalışmalar sonunda 5 kategoride en iyiyi alarak şampiyon olduk. Büyük gurur yaşıyoruz diyerek duygularını dile getirdiler.



KAÜ Akut ekibi ayrıca Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılandıklarını belirterek, Ertuğruloğlu’na KAÜ Akut forması hediye ettiler.

Hediye karşısında KAÜ Akut ekibine jest yapan Bakan Ertuğruloğlu , KAÜ Akut formasını giyerek, şimdi ben de sizlerin şampiyonluk duygunuzu yaşamış oldum’’ şeklinde duygularını ifade etti.

KAÜ Rektör Yardımcısı, Yrd.Doç.Dr. Oya Ertuğruloğlu öncülüğünde gerçekleşen ziyaret başarı temennileri eşliğinde son buldu.  
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ŞAMPİYON KAÜ EKİBİDIŞ İŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
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