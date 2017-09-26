ŞAMPİYON BİRKAN KARADEMİR, GAÜ REKTÖRÜ'nü ZİYARET ETTİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Ana sponsorluğunda, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ileMücadele Komisyonu himayesinde, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) tarafındanorganize edilen “Enduro Hill Climb 2017” şampiyonu Birkan Karademir, GAÜ Rektörü Prof.Dr. Kutsal Öztürk’e nezaket ziyaretinde bulundu.GAÜ-KITMOK işbirliğinde ve KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonuhimayesinde; “Hız Sırını Yollarda Değil, Parkurlarda Aşalım” sloganı ile gerçekleşen“Enduro Hill Clim” etkinliğinde GAÜ Sponsorluğunda yarışan Birkan Karademir şampiyonolurken, organizasyona oladukları destek adına GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk’eziyarette bulundu.Ziyarette, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk’ün yanında, GAÜ Marketing KoordinatörüLeyla Biçer ve BESYO bölümü öğretim görevlisi Kenan Günesoy’da hazır bulundu.Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Birkan Karademir şunları söyledi;“GAÜ Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen “ENDURO Hill Climbing” yarışmasında MX2katagorisinde GAÜ’yü temsil ederek almış olduğum birincilikten dolayı büyük gururduyuyorum. Enduro Hill Climbing yarışları dayanıklılığa bağlıdır.Motosikleti dengede tutabilmek için büyük efor sarfediyoruz. Hill Climbing’de yüksek eğimlerde yapılan bir yarışoluyor. Zamana karşı olduğu için de ekstra performans gerektiren bir yarıştır. Çok zor birzeminde yarıştık ve büyük bir başarı elde ettik. GAÜ ve KAÜ ailesine teşekkürlerimisunuyorum” dedi.