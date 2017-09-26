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26 Eylül 2017 Salı 10:03

ŞAMPİYON BİRKAN KARADEMİR, GAÜ REKTÖRÜ'nü ZİYARET ETTİ

ŞAMPİYON BİRKAN KARADEMİR, GAÜ REKTÖRÜ'nü ZİYARET ETTİ
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‘ENDURO HILL CLIMB 2017’ ŞAMPİYONU BİRKAN KARADEMİR, GAÜ
REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZTÜRK’E ZİYARETTE BULUNDU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Ana sponsorluğunda, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile
Mücadele Komisyonu himayesinde, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) tarafından
organize edilen “Enduro Hill Climb 2017” şampiyonu Birkan Karademir, GAÜ Rektörü Prof.
Dr. Kutsal Öztürk’e nezaket ziyaretinde bulundu.

GAÜ-KITMOK işbirliğinde ve KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu
himayesinde; “Hız Sırını Yollarda Değil, Parkurlarda Aşalım” sloganı ile gerçekleşen
“Enduro Hill Clim” etkinliğinde GAÜ Sponsorluğunda yarışan Birkan Karademir şampiyon
olurken, organizasyona oladukları destek adına GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk’e
ziyarette bulundu.

Ziyarette, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk’ün yanında, GAÜ Marketing Koordinatörü
Leyla Biçer ve BESYO bölümü öğretim görevlisi Kenan Günesoy’da hazır bulundu.
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Birkan Karademir şunları söyledi;
“GAÜ Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen “ENDURO Hill Climbing” yarışmasında MX2
katagorisinde GAÜ’yü temsil ederek almış olduğum birincilikten dolayı büyük gurur
duyuyorum. Enduro Hill Climbing yarışları dayanıklılığa bağlıdır.

Motosikleti dengede tutabilmek için büyük efor sarfediyoruz. Hill Climbing’de yüksek eğimlerde yapılan bir yarış
oluyor. Zamana karşı olduğu için de ekstra performans gerektiren bir yarıştır. Çok zor bir
zeminde yarıştık ve büyük bir başarı elde ettik. GAÜ ve KAÜ ailesine teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi. 
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