Salih Miroğlu, Ölümünün 9. Yıldönümünde Kabri Başında Düzenlenen Törenle Anıldı

UBP’nin eski genel sekreter, bakan ve milletvekillerinden Salih Miroğlu, ölümünün 9. Yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Dualarla başlayan törende, saygı duruşunun ardından, aile adına Kamil Oygar, Miroğlu’nun biyografisi hakkında bilgi verdi . Törende sırasıyla, Miroğlu’nun Kızı Nazemin Miroğlu, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, , 2 Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve Meclis Başkanı Sibel Siber birer konuşma yaptı.

Törene, bazı bakanlar, milletvekilleri, çok sayıda siyasetçi, Miroğlu’nun sevenleri ve ailesi katıldı.

MİROĞLU

Nazemin Miroğlu ise, her zaman babasının ışıklar içinde olduğunu düşündüğünü belirterek, babasının olmamasının azimli bir yaşam sürmesi noktasında kendisini motive ettiğini söyledi.

Miroğlu, vatanını halkını seven ve hayatını bu felsefe üzerine kurmuş bir babanın kızı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

İZCAN

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ise, Miroğlu’yla kısa bir dönem mecliste birlikte çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, Miroğlu’nun hep dost canlısı ve insan seven biri olduğunu söyledi.

İnsanların gidici, görüş ve düşüncelerin baki olduğunu dile getiren İşcan, Miroğlu’nun görüşlerinin her zaman toplumun faydasına olduğunu ve bu insancıl görüşlerin unutulmayacağını kaydetti.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise, Salih Miroğlu’nun hem siyaset hem de spor hayatında örnek aldığı biri olduğunu kaydederek, “Miroğlu’nun topluma verecek çok şeyi vardı ne yazık ki erken gitti” dedi.

Özgürgün, Miroğlu’nun uzlaşı olmadan bir yere varılamayacağını ilke edinmiş bir devlet adamı olarak çok faydalı işler yapabilecekken aralarından çok erken ayrıldığını söyledi.

TALAT

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, Miroğlu’nun insan sevgisiyle dolu biri olduğunu ve farklı kulvarlarda olsalar da dostluklarının hep örnek olabilecek şekilde sürdüğünü belirtti.

Miroğlu’nun siyaseti de hoşgörü prensibiyle yürüttüğünü söyleyerek, “Siyasette herşey mübahtır anlayışına sığınmadan da önemli başarılar kazanılabileceğini kanıtladı “dedi.

YORGANCIOĞLU

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Miroğlu’nun öğrencilik yıllarından tanıdığı hatta kısa süre aynı evde kaldığı arkadaşı olduğunu belirterek, yüreğinin insan sevgisiyle dolu uzlaşıya çok önem veren bir kişi olduğunu söyledi.

Ülkenin yetiştirdiği değerli siyasetçilerden oluğuna işaret eden Yorgancıoğlu, Miroğlu’nun vefatının Kıbrıs Türkü için bir kayıp olduğunu belirtti.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber ise, İstanbul’da öğrenciyken tanıdığı Miroğlu’nun hitap yeteneği yüksek etkili bir lider olduğunu vurguladı.

Miroğlu gibi değerli kişilerin vefatının Kıbrıslı Türkler için kayıp olduğunu dile getiren Siber, “UBP’nin başına geçmesiyle belki de siyasete yeni bir şekil verecekti yazık oldu” dedi.