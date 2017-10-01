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01 Ekim 2017 Pazar 07:44

“Salgın İddiası Doğru Değil”

“Salgın İddiası Doğru Değil”

'Salgın İddiası Doğru Değil”
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“Üst solunum yolu hastalıkları salgına dönüştü. Hastaneler çocuk hastalarla doldu taştı” dedikoduları aldı, yürüdü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mustafa Taşçıoğlu, iddialara açıklık getirdi:

Hava koşulları değişti, mevsimsel nedenlere bağlı hastalıklar da kapıya dayandı. Şu sıralar özellikle çocuklarda görülmeye başlanan yüksek ateş, ishal ve kusma şikayetleri halk arasında “salgın var” algısı yarattı.

Üst solunum yolu hastalıklarında “Salgın” olduğu yönündeki dedikodular dilden dile dolaşırken bazı ebeveynler evham yaparak çocuklarına doktor tavsiyesi almadan vitamin takviyesinde bulunuyor.

Havadis’e gelen bilgilere göre birçok ebeveyn, çocuğunu olmayan “salgın” hastalıktan korumak amacı ile şu sıralar ilaç almak için eczanelerin kapılarını aşındırıyor.

Taşçıoğlu: Bir salgın durumundan söz edemeyiz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mustafa Taşçıoğlu, özellikle ebeveynlerin içini rahatlatacak açıklamalarda bulundu.

Dr. Taşçıoğlu, “Mevsimsel nedenlere bağlı hastalıklar konusunda hasta sayısında bir artış olabilir. Ancak şu dönem belirgin bir artış görülmemektedir. Bir salgın durumundan söz edemeyiz” diye konuştu.

“Hastalıktan korunmak mümkün”

Uzman Doktor Mustafa Taşçıoğlu, bu mevsimde her şeyden önce hijyen ve el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Taşçıoğlu ayrıca yuva, kreş ve okullarda havalandırmanın önemli olduğunu kaydetti.

Uzman Doktor Mustafa Taşçıoğlu, “Tüm bunların yanı sıra iyi beslenilir ve yeteri kadar istirahat edersek hastalıktan korunabiliriz” dedi.

Havadis

 
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