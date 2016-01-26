Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Saldırıya Uğrayan Asker Öldü

Kıbrıs'tan izine gitti hayatını kaybetti!

Saldırıya Uğrayan Asker Öldü

Kıbrıs'tan izine gitti hayatını kaybetti!

26 Ocak 2016 Salı 12:16
Saldırıya Uğrayan Asker Öldü
banner238

 SALDIRIYA UĞRAYAN ASKER ÖLDÜ

Kıbrıs'ta vatani görevini yapan Oğuzhan Bakırhan, izne geldiği İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'da, askerden izne dönen 22 yaşındaki Oğuzhan Bakırhan, arkadaşlarıyla sohbet ederken silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan gencin  sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Silahlı saldırı, önceki akşam, Şişli,  Okmeydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre,  Kıbrıs'ta vatani görevini yapan Oğuzhan Bakırhan (22), geçen hafta izin kullanarak İstanbul'a geldi. Ailesiyle hasret gideren genç, Cuma akşamı, bir kafede mahalle arkadaşlarıyla buluştu.

Oğuzhan Bakırhan, arkadaşlarıyla sohbet ederken, gençlerin tanımadığı öne sürülen 3 kişi içeriye girdi. Gruptakilerden biri "Bakırhan kim?" diye sordu. Oğuzhan Bakırhan'ın "Benim" demesi üzerine gruptakiler, silahlarını çekerek peş peşe ateş etti. Dışarıya çıkan şüpheliler, ateş etmeye devam etti.

 Kurşunlardan, 2'si gencin kolunu sıyırırken, 2 tanesi de göğsüne saplandı. Saldırganlar yaya olarak, olay yerinden kaçarken, Oğuzhan Bakırhan, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Cinayet Masası dedektifleri olayla ilgili çalışma başlattı. Oğuzhan Bakırhan'ın kimler tarafından vurulduğunun tespiti için işyerindeki güvenlik kamera görüntüleri toplandı. Görgü tanıklarının ifadeleri de alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.




Kaynak: Habertürk


Son Güncelleme: 26.01.2016 12:17
Anahtar Kelimeler:
Saldırıya Uğrayan Asker ÖldüKıbrıstan Izine Gitti Hayatını Kaybetti!Oguzhan BakırhanKıbrısta Vatani Görevi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim