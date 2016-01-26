Saldırıya Uğrayan Asker Öldü

Kıbrıs'ta vatani görevini yapan Oğuzhan Bakırhan, izne geldiği İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'da, askerden izne dönen 22 yaşındaki Oğuzhan Bakırhan, arkadaşlarıyla sohbet ederken silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Silahlı saldırı, önceki akşam, Şişli, Okmeydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kıbrıs'ta vatani görevini yapan Oğuzhan Bakırhan (22), geçen hafta izin kullanarak İstanbul'a geldi. Ailesiyle hasret gideren genç, Cuma akşamı, bir kafede mahalle arkadaşlarıyla buluştu.

Oğuzhan Bakırhan, arkadaşlarıyla sohbet ederken, gençlerin tanımadığı öne sürülen 3 kişi içeriye girdi. Gruptakilerden biri "Bakırhan kim?" diye sordu. Oğuzhan Bakırhan'ın "Benim" demesi üzerine gruptakiler, silahlarını çekerek peş peşe ateş etti. Dışarıya çıkan şüpheliler, ateş etmeye devam etti.

Kurşunlardan, 2'si gencin kolunu sıyırırken, 2 tanesi de göğsüne saplandı. Saldırganlar yaya olarak, olay yerinden kaçarken, Oğuzhan Bakırhan, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Cinayet Masası dedektifleri olayla ilgili çalışma başlattı. Oğuzhan Bakırhan'ın kimler tarafından vurulduğunun tespiti için işyerindeki güvenlik kamera görüntüleri toplandı. Görgü tanıklarının ifadeleri de alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.











Kaynak: Habertürk