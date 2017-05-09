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09 Mayıs 2017 Salı 12:46

SALAMİS YOLU’NDA SEYYAR BÜFELER ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI

SALAMİS YOLU'NDA SEYYAR BÜFELER ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI
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SALAMİS YOLU’NDA DAHA ÖNCE İHBAR VERİLEN SEYYAR BÜFELER ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI

Gazimağusa Belediyesi’nin bütünüyle yenilenmesi ve standart bir hale getirilmesi için proje çalışması yürüttüğü Salamis Yolu’nda daha önce ihbar verilen seyyar büfeler zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

İsmet İnönü güzergâhı boyunca izinsiz olan 6 seyyar büfeye önümüzdeki günlerde başlayacak olan Salamis Yolu Düzenleme Projesi kapsamında müdahale edildi. Kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının yapılacağı Salamis Yolu Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, güzergah üzerinde yasal ihlallerin ve çarpıklığın engellenmesi için de ön çalışmalar devam ediyor.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, İsmet İnönü Bulvarı ve diğer güzergâhlarda izinsiz ve süresi dolmuş satış yerlerinin zabıta tarafından kaldırıldığını, büfe sahiplerine tanınan sürede büfelerin kaldırmalarını istediklerini ancak zaman dolduğu için belediye ekiplerinin müdahale ettiğini kaydetti. Önümüzdeki günlerde İsmet İnönü Bulvarında başlayacak olan düzenleme projesiyle zaten ihlal olan noktaların kaldırılacağını, bu caddeye bu açıdan öncelik verdiklerini, kısa süreliğine seyyar satış yapmak isteyenlerin belediyeye müracaat edebileceğini söyledi. Proje başlamak üzereyken güzergâh boyunca böyle bir satış yapılmasının uygun olmadığını, kaldırımların insanların kullanması gereken yerler olduğunu ifade eden Başkan Arter, projenin uygulanmasında bu çalışmaların gerekli olduğunu, caddedeki düzenin sağlanması için yasalara göre hareket etiklerini kaydetti.  
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SALAMİS YOLU’NDA SEYYAR BÜFELER ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI
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