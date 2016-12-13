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13 Aralık 2016 Salı 17:43

Sakharov Ödülü Sahiplerini Buldu

Sakharov Ödülü Sahiplerini Buldu
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AVRUPA PARLAMENTOSU TARAFINDAN VERİLEN SAKHAROV ÖDÜLÜ, STRAZBURG'DA DEVAM EDEN AP GENEL KURULUNDA DÜZENLENEN TÖRENLE EZİDİ AKTİVİSTLER NADİA MURAD VE LAMİA AJİ BASHAR'A VERİLDİ

 Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından insan hakları ve demokrasi alanında mücadele eden kişi ve kurumlara verilen Sakharov Ödülü, Ezidi aktivistler Nadia Murad ve Lamia Aji Bashar'a verildi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda düzenlenen törende Sakharov Ödülü'nün bu yılki sahipleri Ezidi aktivistler Nadia Murad ve Lamia Aji Bashar'a ödülleri verildi. Törenden sonra yapılan basın toplantısında konuşan AP Başkanı Martin Schulz, ödül alan Ezidi kadınların, bölgede kıyıma uğrayan tüm insanların temsilcisi olduğunu belirterek Halep dahil, sivillerin korunması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Bölgede şu anda askeri bir operasyonun sürdüğünü anımsatan Schulz, "Bu durum, bölgede sivilleri korumak ve insani yardım ulaştırmayı daha da zorlaştırıyor" diye konuştu.
Ödül alan aktivistlerden Nadia Murad, DEAŞ başta olmak üzere Suriye ve Irak'taki işkence ve katliamların sorumlularının mutlaka yargılanmaları gerektiğini belirterek "3 bin 500 Ezidi kadın hala DEAŞ'in elinde bulunuyor.

DAEŞ adı belki bir gün yok olacak fakat bu suçlar cezasız kaldıkça etkisi devam edecek" dedi.

Lamia Aji Bashar da "Bizim yaşadığımız eziyet ve işkenceleri bölgede yaşayan tüm kadınlar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bize destek için verilen bu ödüle teşekkür ediyorum fakat yardıma ihtiyacı olanlara destek verilmeli, uluslararası koruma sağlanmalıdır. Topraklarımıza geri dönmemiz sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Ödül törenine Lamia Aji Bashar'ın yaklaşık 1,5 yıldır haber alınamayan erkek kardeşi de katıldı. AP Başkanı Schulz, "Lamia'nın kardeşi aylardır mülteci kamplarında barınıyordu, tüm aile bireylerini kaybeden Lamia'ya güzel bir haber oldu, dün kendisine ulaşılarak törene katılması sağlandı. Aylar sonra ilk kez birbirlerini görüyorlar" diye konuştu.

Sakharov Ödülü, AP tarafından 1988 yılından beri, insan hakları ve demokrasiye katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara veriliyor.

DEAŞ tarafından 2011'de 21 yaşındayken kaçırılan Nadia Murad, daha sonra örgütten kaçmayı başararak Almanya'ya gelmişti. Murad, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ilan edildi. Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Vaclav Havel Ödülü'nün bu yılki sahibi de olan Murad, Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterilmişti.

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