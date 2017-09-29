Sahtekar işletmeci yüzünden dünyaya rezil olduk

Sahtekar işletme sahibi kaçak çalıştırıp maaşını vermediği öğrenci yüzünden ülkemizi rezil etti . Sahte beyan ve vaatlerle ülkeye getirildiği iddia edilen öğrencileri ise kimlerin getirdiği bilinmiyor . Işte Türkiye medyasına konu olan ve Gazimağusa da gelişen olayın Türkiye Medyasına yansıması.

KKTC'de pizza restoranında bir genç kadın tabak-kaşıkları yere atınca restoran sahibi öğrenciyi polise şikayet etti. Polise ifade veren Kamerunlu Veronique yaşadıklarını anlattığında Ada'da bilinen ancak sessiz kalınan bir dram ortaya çıktı.

KKTC’nin Gazimağusa kentinde bir pizza restoranı patronu, Kıbrıs'a öğrenci olarak gelen Kamerunlu Kamden Veronique’i, “tabak kaşıkları yere attı, olay çıkardı” diyerek polise şikâyet etti. Veronique’i gözaltına alan polis, okul kaydı parası ödenmediği için silinen ve kaçak durumuna düşen genç kadını, sınırdışı edilmek üzere hakim karşısına çıkardı. Veronique konuştukça, Ada’da bilinen ancak sessiz kalınan bir dram ortaya çıktı.

4 aydır karın tokluğuna iş

‘Eyvallah” yazılı tişörtle hakim karşısına çıkan Veronika, Yargıç Gökan Asafoğulları’nın söz hakkı vermesi üzerine, pizza restoranında 4 aydır çalıştığını, patronun maaşını vermemesi üzerine, tabak bıçakları yere attığını söyledi. Veronique, “Ben KKTC’ye okumaya geldim. Hem çalışıp hem de okul harcımı ödemeye çalıştım. Çalıştığım restoranın patronu, işe başladığım günden bu yana 4 aydır maaş vermiyor. Bu nedenle okul harcımı ödeyemedim, kaydım silindi ve kaçak durumuna düştüm. Hapse girmek istemiyorum, okumak istiyorum” dedi.



Yargıç polise kızdı

Yargıç Asafoğulları, Veronique’in ifadesi üzerine soruşturmayı yürüten polis memuru Şükrü Hafız’a, “Zanlı bu restorantta mı çalışıyor?” diye sordu. Hafız, “Resmi kayıtlarda çalıştığı görülmüyor” cevabı verince, yeterli soruşturma yapılmadığını belirterek, “Layıkıyla soruşturun. Pek çok kişinin, izinsiz kaçak çalıştırıldığı şikâyetleri geliyor” dedi. Soruşturmanın, kaçak işçilik üzerine genişletilmesi talimatı veren Asafoğulları, Ada’da izinsiz ikamet eden kişilerin serbest dolaşımının da mevzuata aykırı olduğunu ve mahkemelerin görevinin mevzuatı uygulamak olduğunu belirtti. Yargıç Asafoğulları, Veronique’i bir sonraki duruşmasına kadar tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.



Sendika: Kandırarak öğrenci getiriyorlar

Veronique’in başına gelenler, KKTC’deki sendikalardan Dev-İş’in dikkatini çekti. Dev-İş Sendikası Genel Sekreteri Koral Asam, avukatları Özgür Dayıoğlu’nun talihsiz kadının savunmasını gönüllü olarak üstleneceğini açıkladı. Asam, kısa bir araştırma yaptıklarına dikkat çekerek, Veronique’in başına gelenleri yazılı açıklamasında şöyle özetledi:

“Kamerunlu Veronique Kuzey Kıbrıs’ın AB ülkesi olduğu, hem çalışıp hem okuma şartlarının yüksek olduğu vaadiyle Ada’ya getirilen binlerce öğrenciden biri. Yaşanan olay kölelik pazarının bir dışa vurumudur. Veronique, okul kayıt parası taksitini biriktirip geliyor ve kalan taksitleri ödeyebilmek için çalışmaya başlıyor. Patron 4 ay karın tokluğuna çalıştırıyor. Maaşını alamadığı için taksit ödeyemiyor ve kaydı silinerek kaçak durumuna düşüyor. Veronique’in Ada’dan ihraç edilmesini isteyen ve polise şikayet eden patron, ifadesinde, Veronique’e iyilik olsun diye 4 ay boyunca yemek verdiğini söylüyor. Olay Ada’da her gün yaşanan yüzlerce olaydan basına yansıyan sadece biri. Biz Veronique'nin bu iddialarına inanıyoruz. Veronique üyemiz değil, ancak sınıf dayanışması gereği savunmasını üstleniyoruz” dedi.



Zimbabve de şikâyetçi

KKTC’de Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Ada’da 93 bin 292 üniversite öğrencisi bulunuyor. 17 üniversitedeki öğrencilerin 52 bini Türkiye’den. 27 bin öğrenci ise, Türkiye dışındaki üçüncü ülkelerden geliyor. Bu öğrencilerin çoğu Nijerya ve Zimbabve gibi Afrika ülkelerinden geliyor. Zimbabve parlamentosunda geçen ay, öğrencilerin büyük vaatlerde Ada’ya çekildiği, çok sayıda Zimbabveli'nin parasız kalarak uyuşturucu ve fuhuşa sürüklendiği ileri sürülmüştü. KKTC’nin YÖK’ü YÖDAK ve Dışişleri Bakanlığı, iddialara hemen cevap vererek, Zimbabve’den resmi bir heyeti üniversiteleri denetlemek için Ada’ya davet etmişti.