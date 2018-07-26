Sahte Evrakla Başkasının Aracını Sattı…tutuklandı

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SAHTE EVRAKLA BAŞKASININ ARACINI SATTI… TUTUKLANDI
Lefkoşa, 26 Temmuz 18 : Gazimağusa’da D.A’nın (E-33) Mart ayında, sahte evrak düzenleyerek başkasının aracını kendi aracı gibi sattığı tespit edildi.
Sahtekarlıkla 13 bin TL temin eden D.A. tutuklandı.
(DOĞ/ÖK)
SAHTE EVRAKLA BAŞKASININ ARACINI SATTI… TUTUKLANDI
Lefkoşa, 26 Temmuz 18 : Gazimağusa’da D.A’nın (E-33) Mart ayında, sahte evrak düzenleyerek başkasının aracını kendi aracı gibi sattığı tespit edildi.
Sahtekarlıkla 13 bin TL temin eden D.A. tutuklandı.
(DOĞ/ÖK)