Sahte Evrakla Başkasının Aracını Sattı…tutuklandı

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SAHTE EVRAKLA BAŞKASININ ARACINI SATTI… TUTUKLANDI



Lefkoşa, 26 Temmuz 18 : Gazimağusa’da D.A’nın (E-33) Mart ayında, sahte evrak düzenleyerek başkasının aracını kendi aracı gibi sattığı tespit edildi.

Sahtekarlıkla 13 bin TL temin eden D.A. tutuklandı.

(DOĞ/ÖK)

