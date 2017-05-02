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02 Mayıs 2017 Salı 14:31

Sahte Pasaport Zanlıları Teminata Bağlandı

Sahte Pasaport Zanlıları Teminata Bağlandı
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Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine bir otele yapılan operasyonda tutuklanan sahte kimlik satıcısı Aykut Tarkuç ve kimliği almaya çalışan Irak uyruklu Nasıh Bahaalddın dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Aykut Tarkuç’un 28 Nisan 2017 tarihinde 19.30 – 20.30 saatleri arasında, daha önceden temin etmiş olduğu Desislav Donchev adına düzenlenmiş ve üzerinde zanlı Nasıh Bahaalddin Muhaalddin’in resmi olan sahte Polonya pasaportunu zanlı Muhaalddin’e teslim etmek için Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otel odasında buluştuklarını söyledi. Polis alınan ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin zanlıları konu otel odasında suçüstü yakaladıklarını ve konu sahte pasaportu emare olarak aldıklarını söyledi. Polis memuru Hüseyin Ergüleç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma tamamlandığını zanlı Tarkuç’un KKTC vatandaşı olduğunu zanlı Muhaalddin’in ise ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davlarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmelerine emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca zanlı Muhaalddin’in 8 bin TL nakit teminat yatırması, zanlı Tarkuç’un ise KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.  
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Sahte Pasaport Zanlıları Teminata Bağlandı
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