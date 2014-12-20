Sahte Paralara Dikkat!

Polis Girne'de piyasaya sürülen sahte paraları tespit ederek vatandaşlara "Dikkatli Olun!" çagrısı yaptı.

Alınan bilgiye göre;

17 Aralık’ta Girne’de bir iş yerine verilen A­52­57­85­ 698 ve A­02­ 83­03­451 seri numaralı banknotların sahte olduğu ortaya çıktı. Piyasaya sürülmüş birçok sahte para daha olabileceği düşünülüyor. Vatandaşlardan bu seri numarası ile başlayan “Türk Lirası” ellerine geçmesi halinde hemen polise bildirmeleri istendi.

Son Güncelleme: 20.12.2014 09:55