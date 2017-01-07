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07 Ocak 2017 Cumartesi 08:06

Sahte paralara dikkat!

Polis Genel Müdürlüğü Gazimağusa'da bulunan sahte 100 TL'ler ile ilgili uyardı.

Sahte paralara dikkat!
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Sahte Paralara Dikkat!

Gazimağusa’da H.C’nin (E-45) tasarrufunda sahte olduğu düşünülen, B452125452, B885488522, B292422522, B856862152, B778423152, B521321452, B761486822, B754477522, B423745252, B878856352, B901465522, B590495922, B344485822, B396466522, B221456152, B258452152 ve B461637152 seri numaralarından oluşan 30 adet 100 TL’lik banknotlar bulunmuştur. 

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 100’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.

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