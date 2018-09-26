Sahte Öğrenci Belgesini Türkiye Büyükelçiliği’ne Veren 2 Kişi Tutuklandı

Sahte öğrenci belgesini, öğrenci vizesi alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne veren 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün T.A.N.A.’nın (E-33) Yakın Doğu Üniversitesinde aktif öğrenci olmadığı halde kendisine daha önceden verilen öğrenci belgesi üzerindeki tarihlerde K.G. (E-49) tarafından değişiklik yapıldı ve sahtelenen belge, öğrenci vizesi alabilmek için TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne verildi.

Zanlılar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA KASTİ HASAR

Lefkoşa’da dün Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde İ.B.T. (E-20), trafik konusunda tartıştıkları gerekçesiyle aracı ile Halil Şensoy’un kullanımında bulunan aracın önünü kesip durdurdu ve tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu plastik cop ile aracın damına vurmak suretiyle kasti hasara uğrattı. İ.B.T. tutuklandı.