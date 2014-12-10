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Sahte Kredi Kartıyla Aynı İşyerinden 7 Bin Tl’lik Çekim Yapıldı… 5 Kişi Tutuklandı

Girne’de bir işyerinden sahte kredi kartıyla 7 bin TL’lik çekim yapılması üzerine, Polis Genel Müdürlüğü kredi kartı sahtekarlığına karşı uyarıda bulundu.

Sahte Kredi Kartıyla Aynı İşyerinden 7 Bin Tl’lik Çekim Yapıldı… 5 Kişi Tutuklandı

Girne’de bir işyerinden sahte kredi kartıyla 7 bin TL’lik çekim yapılması üzerine, Polis Genel Müdürlüğü kredi kartı sahtekarlığına karşı uyarıda bulundu.

10 Aralık 2014 Çarşamba 15:19
Sahte Kredi Kartıyla Aynı İşyerinden 7 Bin Tl’lik Çekim Yapıldı… 5 Kişi Tutuklandı
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POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KREDİ KARTI SAHTEKARLIĞI KONUSUNDA UYARDI

Girne’de bir işyerinden sahte kredi kartıyla 7 bin TL’lik çekim yapılması üzerine, Polis Genel Müdürlüğü kredi kartı sahtekarlığına karşı uyarıda bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı şahısların sahte kredi kartlarını bazı iş yerlerine ait pos cihazlardan geçirmek suretiyle sahtekarlıkla para ya da mal temin ettikleri kaydedildi.

“Polis kayıtlarına göre, ülkemizde bugüne kadar benzer işlemlerle ilgili polis soruşturmaları halen devam etmektedir” denilen açıklamada, mağduriyetleri önlemek için işyeri sahipleri, kart kuruluşları tarafından geliştirilen kart kabul kurallarına uymaya ve kredi kartı kullandırırken sahte işlemlere karşı daha duyarlı olunarak kimlik bilgisi sormaya çağrıldı.

Açıklamada, “Günden güne artan bu tür olayların yaşanmaması için tüm işyeri sahiplerini şüpheli bir işlemle karşılaşması halinde  vakit kaybetmeden 155 polis imdat hattından polisi haberdar etmeye, bu hususta duyarlı olmaya davet ederiz” ifadelerine yer verildi.

2 AYRI ÇEKİMLE 7 BİN TL

Polis Basın Bülteni’ne göre,  sahte kredi kartıyla farklı tarihlerde aynı işyerine ait pos cihazından 7 bin TL elde edildi.

Bültenden derlenen bilgilere göre, Girne’de 38 yaşındaki O.A’nın çalıştırdığı işyerindeki pos cihazından 3 Aralık’ta 1500, 4 Aralık’ta da 5500 TL’lik çekim yapan 5 kişi tutuklandı.

Bültende 5 zanlı Y.R (E-43), U.D (E-31), Z.Ö (E-58), A.Y (E-29) ve M.N (E-36) olarak açıklandı.

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Sahte Kredi Kartıyla Aynı İşyerinden 7 Bin Tl’lik Çekim Yapıldı… 5 Kişi Tutuklandı
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