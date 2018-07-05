Sahte Kimlikle Rum Kesimine Geçmeye Çalışan Şahıs Tutuklandı!

Lokmacı Kara Giriş-Çıkış Kapısı’nda dün saat 12.00 sıralarında M.K’nin (E-34), GKRY bölgesine geçmek için önceden temin ettiği ve üzerine kendi resmini yapıştırarak sahtelediği Bulgaristan kimlik kartını görevli memura vererek, başkasının kimliğine büründüğü tespit edildi.
Polis bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.
Lokmacı Kara Giriş-Çıkış Kapısı’nda dün saat 12.00 sıralarında M.K’nin (E-34), GKRY bölgesine geçmek için önceden temin ettiği ve üzerine kendi resmini yapıştırarak sahtelediği Bulgaristan kimlik kartını görevli memura vererek, başkasının kimliğine büründüğü tespit edildi.