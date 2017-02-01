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01 Şubat 2017 Çarşamba 11:31

Sahte Kaşar Peynirini Ayırt Etmenin Yolları

Sahte Kaşar Peynirini Ayırt Etmenin Yolları
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En basit ve etkili yol, kaşarı yakmak. Aldığınız kaşarı bir dilim kesin ve çakmak ile yakın. Eğer kaşarınız alev alıyorsa bilin ki kandırıldınız. Önünüzde koca bir tekerlek sahte kaşar peyniri yatıyor... Kaşarı yaktığınızda yanmıyor, sadece isleniyorsa kaşarınız taptaze! Afiyetle tüketebilirsiniz :)Ekstra katkı maddesiyle hazırlanan kaşar peyniri, sağlığınızı çok büyük bir tehlikeye atıyor. Hidrojen peroksit, soda gibi kimyasal malzemelerle hazırlanan kaşar, patates püresi ve eski peynirlerle de hazırlanabiliyor. İşte bu peynirler ne yazık ki marketlerdeki raflarda yerini alıyor...

Dışarıda test etme şansınız yoksa, kaşarın gerçek olduğunu anlamanın bir diğer yolu da fiyatı. Ürün alırken sadece fiyata odaklanmak oldukça hatalı bir davranış. Maliyetinin altında satılan ürünlerin hile yapılmış olasılığı biraz daha yüksek oluyor. 20 TL'nin altında kaşar peynirleri tavsiye edilmiyor.

Tüketildiği taktirde vücutta alerji ve enfeksiyonel problemlere sebep olan kaşar, birçok hastalığa da sebebiyet verebiliyor. Hatta antibiyotikle üretilen bazı kaşarlar ise bu tehlikeyi ikiye katlıyor. Farkında olmadan vücuda antibiyotik yüklemesi yapmış oluyorsunuz.

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