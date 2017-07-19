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19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:37

SAHTE İLANA ŞOK KATILIM!

SAHTE İLANA ŞOK KATILIM!
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Başkasının telefon numarası verilerek ‘Kıbrıs’ta oyuncu aranıyor’ adı altında yayımlanan sahte ilana 2 günde 50 kişi başvurdu

Sosyal medyada son günlerde yayımlanan sahte bir ilan kamuoyunun gündemine oturdu. Ülkemizde yayın yapan www.kibristailan.com sitesinde ‘Cyprus Films’ adında önceki gün yayımlanan sahte ilana, 2 günde 50’den fazla kişi başvuru yaptı.

İlanda verilen numaraysa, Gerçek Politika Dergisi’nin sahibi Ufuk Akan Üçay’a ait çıktı. İlan, hem artist olmak isteyenlerin umutlarıyla oynadı, hem de Ufuk Akan Üçay, telefon numarasının bu şekilde bir platformda yayınlanmasıyla mağdur oldu.

Diyalog Gazetesi muhabirine konuşan Üçay, iki gün önce telefonlarının çalmaya başladığını ve arayan kişilerin oyuncu olmak istediklerini kendisine aktardığını bildirdi. 

Telefon şakası sandı

İlk başta konunun ‘basit bir telefon numarası yanlışlığı olduğunu’ düşündüğünü belirten Üçay, gelen aramaların çoğalması ve whatsapp’tan resimli başvuruların gelmeye başlamasıyla birlikte işin ciddiyetini anladığını belirtti.

Arayanlardan birine, “neden başvuru yapmak için bu numarayı arıyorsunuz” diye soran Üçay, hayatının şokunu yaşadı.Üçay’ın telefon numarası www.kibristailan.com sitesinde ‘Cyprus Films’ adına, “Yeni kurmuş olduğumuz amatör film ekibimizde oynamak isteyen yaşı 30’dan küçük, Bay-Bayan oyuncular aramaktayız“ başlığı altında yayınlanmıştı. 

Bayanların ilgisi daha yoğun

Siteyle hemen irtibata geçtiğini belirten Üçay, ilanın kaldırıldığını ve yanlışlığın giderildiğini belirtti. Verilen ilansa gerek bayan, gerek erkek 2 günde 50’den fazla kişi tarafından ya arandı, ya da resimli mesaj atılarak başvuru yapılmak istendi.

Bayanların ilana olan ilgisinin daha yoğun olduğunu belirten Üçay, yaşadığı olay karşısında oldukça şaşkın olduğunu ifade etti.Ufuk Akan Üçay, telefon numarasını kullanarak bu yola başvuranı yakalaması halinde cezalandıracağını belirtirken “İki kulağını da kesip eline vereceğim”dedi.  



Kaynak: Diyalog

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SAHTE İLANA ŞOK KATILIM!
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