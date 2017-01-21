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21 Ocak 2017 Cumartesi 08:12

Sahte Evrak Çetesi Yakalandı

Sahte Evrak Çetesi Yakalandı
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Sahte Evrak Çetesi Yakalandı

Evrim KAMALI
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Para karşılığı sahte evrak düzenleyip Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kayıt yapılmasını sağladıkları tespit edilerek tutuklanan Somalili zanlılar Abdullah Hüseyin, Muhammed Ali, Muhammed Muhammed ve Sakariye Qualib’in Güney Kıbrıs’tan mülteci kampından kaçıp yasa dışı yollardan KKTC’ye girdikleri ortaya çıktı. Evlerinde yapılan aramada 5 ayrı üniversiteye ait kalıp diplomaları bulunan zanlılar dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

7 gün poliste tutuklu kalacaklar

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, mahkeme istenen süreyi onayladı.

 
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