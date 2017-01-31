Sahte Dava Açan İki Avukat Tutuklandı



Girne Polis Müdürlüğü tarafından bir süredir gizli yürütülen soruşturma, dün akşam saatlerinde iki avukatın tutuklanmasıyla patlak verdi.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ş.K. ve F.K. isimli iki avukat, başka bir avukatın adını ve imzasını taklit ederek Girne Kaza Mahkemesi’nde sahte dava açtı.

Sahte adli dosya hazırladıkları tespit edilen iki avukat, bir süredir Girne Polisi tarafından izleniyordu.

İki avukat dün mahkeme emriyle tutuklandı.

Yapılan soruşturmada söz konusu iki avukatın birden fazla sahte belgeyle dava açtıkları da tespit edildi.

İki avukatın bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılması bekleniyor.