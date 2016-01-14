Sahte 62 Adet 200 TL’lik Banknot Bulundu

GÜZELYURT’TA TOPLAM 62 ADET SAHTE 200 TL’LİK BANKNOT BULUNDU

Güzelyurt’ta dün 2 ayrı şahsın tasarrufunda 62 adet sahte 200 TL’lik sahte banknot bulan polis, halkı sahte para konusunda uyardı ve şüpheli buldukları kişileri bildirmelerini istedi.

Polis, üzerinde “geçersizdir” ibaresi bulunan sahte banknotların seri numarasının B071751141 olduğunu açıkladı.

Ellerinde bu seri numarası ile başlayan “Türk Lirası” cinsi para bulunan bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını isteyen polis, şüpheli görülen kişi veya kişilerin en yakın polis merkezine bildirilmesini istedi.

SAHTE PARA NASIL BULUNDU?

Sahte parayla ilgili polis bültenine göre, dün saat 11.30 sıralarında Güzelyurt’ta H.Y.’nin (E-22) tasarrufunda, tedavüle sürmek maksadı ile 14 adet B071751141 seri numaralı sahte 200 TL’lik banknot bulundu.

Yürütülen soruşturmada, adı edilenin söz konusu sahte banknotları T.C.’den (E-26) temin ettiğinin tespit edilmesi üzerine, adı geçen ikinci şahsın ikametgâhında yapılan aramada 48 adet B071751141 seri numaralı sahte 200 TL’lik banknot daha ele geçirildi.

2 kişiyi tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.











