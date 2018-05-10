Sahte 200 TL’lik banknotlara dikkat…

SAHTE PARA BULUNDURAN VE TEDAVÜLE SÜREN ŞAHIS TUTUKLANDI



Lefkoşa’da bugün bir markete giden Ş.G.(E-49), yapmış olduğu alış-verişe karşılık, tasarrufunda bulundurduğu 200 TL’lik sahte banknotu tedavüle sürdü.



Polis açıklamasına göre, daha sonra söz konusu şahsın evinde yapılan aramada 9 adet daha 200 TL’lik sahte banknot bulunarak emare olarak alındı.



Ş.G tutuklanırken, emare olarak alınan sahte 200 TL’lik banknotların B434587077, B523125890 ve B4345667058 seri numaralarına sahip olduğu belirtildi.



Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, seri numaraları verilen 200’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.





