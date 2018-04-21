Sahilde ölü bulunan şahsa otopsi yapıldı

CESEDİN 25-35 YAŞ ARASI ERKEK ŞAHSA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Küçükerenköy sahilinde dün ölü bulunan kimliği meçhul cesede ilgili bugün Gazimağusa Devlet Hastanesinde otopsi yapıldı.

Yapılan otopside, ceset üzerinde, delici/kesici alet izine rastlanmazken, cesedin 25-35 yaş aralığında erkek bir şahsa ait olduğu ve yaklaşık bir haftalık ölü olabileceği değerlendirildi.

Polis açıklamasında, kesin ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındığı, yapılacak tetkiklerin ardından ölüm sebebinin belirleneceği bildirildi.