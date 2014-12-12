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Şahan Gökbakar'ın Yeni Filmi Çok Konuşulacak!

Recep İvedik serisiyle sinemada gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar yeni filmi için hazırlıklara başlıyor. Sosyal medya hesabından yeni filmiyle ilgili ipuçları veren Şahan Gökbakar bir de fotoğraf paylaştı.

Şahan Gökbakar'ın Yeni Filmi Çok Konuşulacak!

Recep İvedik serisiyle sinemada gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar yeni filmi için hazırlıklara başlıyor. Sosyal medya hesabından yeni filmiyle ilgili ipuçları veren Şahan Gökbakar bir de fotoğraf paylaştı.

12 Aralık 2014 Cuma 14:02
Şahan Gökbakar'ın Yeni Filmi Çok Konuşulacak!
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yeni filmi hakkında bilgi verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Gökbakar, “Yeni filmim yakında sizlerle olacak. 2015’in ilk aylarında çekimlerine başlamayı planlıyoruz. Bu filmde size Osman Pazarlama ve Sanayi A.Ş’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şaşmaz’ın hikayesini anlatacağız Togan Gökbakar ile beraber. Osman Pazarlama, şu an 2 çalışanı olan ( biri zaten Osman Saşmaz:)) küçük ama çok gelecek vadeden bir şirket” dedi.

Bir de fotoğraf paylaşan Şahan Gökbakar, “Bu resmini paylaştığım Reklam ise şirketin Sri Lanka’dan ithal ettiği saç dalgalandırma makinesi... Hahahhaha!! Her Türk Vatandaşı birazcık girişimcidir. Bu fırsat kaçmaz hanımlar:). Coooooooooook güleceğiz, her zamanki gibi:)))" ifadelerini kullandı.

 
Son Güncelleme: 12.12.2014 14:09
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