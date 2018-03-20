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ŞAHALİ’DEN ÜRETİCİLERE ÇAĞRI

ŞAHALİ’DEN ÜRETİCİLERE ÇAĞRI; “KURU ZİRAAT ALANLARINDAKİ ÜRÜNLERİN İVEDİ OLARAK SANO VE SİLAJ YAPILMASINA BAŞLANMALI”

ŞAHALİ’DEN ÜRETİCİLERE ÇAĞRI

ŞAHALİ’DEN ÜRETİCİLERE ÇAĞRI; “KURU ZİRAAT ALANLARINDAKİ ÜRÜNLERİN İVEDİ OLARAK SANO VE SİLAJ YAPILMASINA BAŞLANMALI”

20 Mart 2018 Salı 15:29
ŞAHALİ’DEN ÜRETİCİLERE ÇAĞRI
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ŞAHALİ’DEN ÜRETİCİLERE ÇAĞRI; “KURU ZİRAAT ALANLARINDAKİ ÜRÜNLERİN İVEDİ OLARAK SANO VE SİLAJ YAPILMASINA BAŞLANMALI”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, üreticilere ivedi olarak sano, silaj yapılmasına başlanması çağrısında bulundu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Erkut  Şahali, hayvan varlığı ve doğru besleme yöntemleri için ülkenin daha fazla  (sano, silaj) kaba yem ihtiyacı olduğunu ifade etti. 
Bakan Şahali, hava sıcaklığının daha da artmadan kuru ziraat alanlarında üretilen ürünlerin ivedi olarak sano, silaj yapılmasına başlanması gerektiğini vurguladı. 
Bakan Şahali açıklamasında, sano, silaj, hasıllık ve yemlik baklagil üretimi yapan ve arazilerini bu çerçevede değerlendirmek isteyen üreticilerin, Genel Tarım Sigortası Fonu çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde ekili arazinin ortasından ve/veya kenarlarından en az 1 metre  biçilmemiş alanı emare olarak bırakması gerektiğini de belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliTarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı
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