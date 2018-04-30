Şahali: “tük’ü Ne Kapatma, Ne De Başka Bir Forma Dönüştürme Niyetimiz Var”

MECLİS GENEL KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ...

GÜNCEL KONUŞMALARDA AĞIRLIKLA TARIM VE TURİZM KONULARI TARTIŞILDI

ŞAHALİ: “TÜK’Ü NE KAPATMA, NE DE BAŞKA BİR FORMA DÖNÜŞTÜRME NİYETİMİZ VAR”

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) ülke tarımı için önemine işaret ederek, kapatmak veya başka bir forma dönüştürmek niyetleri bulunmadığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda, ağırlıkla tarım ve turizm konuları tartışıldı.

ÇAVUŞOĞLU: “TÜK BATACAK BİR KURUM DEĞİL, BU KURUMU ANCAK SİYASİLER BATIRABİLİR”

İlk konuşmayı yapan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, öncelikle yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı olmasından dolayı tüm emekçileri kutladı.

KKTC’de üretici sorunlarıyla ilgili konuşma yapan Çavuşoğlu, Tarım Sigortasındaki 18 Milyon TL’nin araştırılması konusunu kapattığı gerekçesiyle Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı eleştirdi.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) kapatılması konusunda Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile geçmiş dönemde tartıştıklarını ve bu kurumun kapatılmasına engel olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun batacak bir kurum olmadığını, bu kurumu ancak siyasilerin batırabileceğini söyledi.

TÜK’ün yeni dönemde “kötü” yönetildiğini söyleyen Çavuşoğlu, “TÜK’te çalma, çırpma, üsülsüzlüğün söz konusu olmadığını, 28 dosyanın araştırılacak olması söylemine sadece güldüklerini” kaydetti.

TÜK’ün 50 Milyon TL gerilediği şeklindeki söyleminin, şu andaki bakanın sadece hırsından kaynaklandığını savunan Çavuşoğlu, TÜK’ün daha önce kötü yönetildiği söylemini kabul etmediklerini ifade ederek, kurumun kar ettiği faaliyet raporunu göstererek okudu.

ŞAHALİ: TÜK’ÜN VARLIĞI TÜKETİCİ MENFAATİ ÇERÇEVESİNDE KORUNACAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de söz alarak, TÜK’ü ne kapatmak ne de başka bir forma dönüştürmeye niyetleri olduğunu söyledi.

TÜK’ün varlığının tüketici menfaati çerçevesinde korunacağını vurgulayan Şahali, TÜK’ün kapatılması gibi bir söylemin gerçeklerden uzak bir söylem olduğunu kaydetti.

Bu devletin hukuki meselelerle ilgili ihtiyaç duyulan mütalaaların Sayıştaylığa sorulması gerektiğini dile getiren Şahali, “18 Milyonluk operasyonun” da, Maliye Bakanının değil Bakanlar Kurulu’nun da sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Konunun hukuki açıdan incelendiğini dile getiren Şahali, içinde bulunan yılın kuraklık yılı olabilecek bir yıl olabileceğinden, halen, kurumun mali sıkıntısı olduğunu kaydetti.

SÜT ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ…

Süt üretiminin yükseldiği bir dönemde olunduğuna işaret eden Şahali, sütün pazarlanması açısından zor olduğunu, süt ürünleri yönetim kurulunda bir fiyat artışı yapıldığını ve sütün bir damlasının dahi heba olmadan satılması için de gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Sütün fiyatında artış yaparken geçmiş yıllardaki gibi pazarlamama ihtimalini düşünerek hareket etmeye çalıştıklarını dile getiren Şahali, üretici ve imalatçılarla görüşerek, olgun davranmalarını beklediklerini ve kalıcı çözümler için çalıştıklarını söyledi.

Şahali, kuraklık tespit çalışmalarının devam ettiğini ve çalışmaların sonunda kaba yem ihtiyacı ile ilgili kararların da çok daha sağlıklı verilebileceğini söyledi.

TÜK’ün borçlarının faizlerin faizlere eklenmesiyle çoğaldığını, 125 Milyon dolarlık borcun durduğunu dile getiren Şahali, kurumun mali sorunlarının çözülecek durumunda olunmadığını kaydetti.

Şahali, TÜK’ün ülke için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Kayıp 1 milyon konusuna da değinin Şahali, bu paranın usulüne uygun işlem yapılamadığı için ve kötü yönetimden dolayı olduğunu kaydetti.

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da tekrar söz alarak, eleştirilere yanıt verdi.

SUCUOĞLU: ”EN BÜYÜK ÖZLEMİMİZ TURİSTLERİN ÜLKEYE KUMAR DEĞİL KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN GELMESİ”

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, turizm sektörü ile ilgili konuşmasında, turizm ile eğitimin lokomotif sektör olarak nitelendirildiğini dile getirerek, turizme önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Yabancı turist gelmesinde ciddi düşüş olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, Türkiye’den gelen turist sayısının yüzde 90’ının iki geceliğine gelmesinin de kumar turizmine bağlı olmasından dolayı ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Ada ülkesi ve ambargolar altında olunmasından dolayı yaşanan bazı sıkıntılara da dikkat çeken Sucuoğlu, kendilerinin en büyük özlem duyduğu olayın da turistlerin ülkeye kumar değil, kültürel turizm adı altında gelmesi olduğunu belirtti.

Bazı seferlerin KKTC’ye gelişte dolu, dönüşte de boş gitmesini eleştiren Sucuoğlu, boş giden koltukların değerlendirilmesi ve satılması gerektiğini dile getirdi.

Festivallerin turistin aradığı tipik Kıbrıs üretimi hediyelik eşyalarla dolu olduğunu fakat hiç bir festivalde bir tek turistin olmamasından duydukları üzüntüyü dile getiren Sucuoğlu, festivallerin esas hedefine ulaşmadığı, hükümetin bu konuda da tedbir alarak turistlerin katılımı için teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

ATAOĞLU: “GELEN TURİST SAYISINDAKİ AZALMAYI GİDEREBİLMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmin önemli ve lokomotif bir sektör olduğunu ve ülke ekonomisine de çok ciddi katkısı olduğunu vurguladı.

Adaya 2018 yılında gelen turist sayısında bir azalma olduğunun doğru olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, azalmayı giderebilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yeni destinasyonların yaratılması ve ülkeye turist getirilmesiyle ilgili çalışmaların başladığını söyleyen Ataoğlu, Türkiye’den kumar için gelindiği söyleminin doğru olduğunu fakat Türkiye’den tatil için de ülkeye gelindiğini kaydetti.

Girne-Alanya arasında gemi seferlerinin 30 Mayıs tarihinde başlayacağını yineleyen Ataoğlu, Girne- Alanya seferlerinin 2 saat 15 dakika süreceğini, oradan da kara yoluyla Antalya’ya 45 dakikada ulaşılabileceğini belirtti.

“GİRNE ANTİK LİMANDA YETKİ KARMAŞASI VAR”

Girne Antik Limanı’nda yetki karmaşası yaşandığının doğru olduğunu söyleyen Ataoğlu, yetki alanlarına girmemesine rağmen mendirek bölgesinin ışıklandırmasını yaptıklarını, önümüzdeki günlerde de bölgede çalışma başlatılacağını kaydetti.

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından toplantı sona erdi. Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 7 Mayıs Pazartesi yapılacak.

(HUR-GÖZ/ÖK)

Haber: Hurşide Baybora-Gözde S. Sarı