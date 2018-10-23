Şahali, Tarım Ve Üretim Materyalleri Yasasının Meclis’e İadesini Tavsiye Ettiğini Açıkladı





Lefkoşa, 23 Ekim 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası’nı yeniden ele alınmak üzere Meclis’e iade etmesini tavsiye ettiğini açıkladı.



Bakan Şahali, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, tüm süre boyunca konuyla ilgili taraflarla her düzeyde diyalog kurulduğunu ancak konunun hassasiyeti nedeniyle yasa üzerindeki tartışmaların sürdüğünü söyledi.



Bakan Şahali, söz konusu yasanın, ilk kez 2014 yılında Meclis’e geldiğini ve bir kez kadük olduktan sonra, 8 Ekim 2018 tarihinde, 7 komite toplantısının ardından genel kuruldan geçtiği bilgisini paylaştı.



“YASA ÜZERİNDE TARTIŞMA SÜRÜYOR”



Bu süre boyunca, konuya ilgi duyan tüm taraflarla her düzeyde diyalog kurulduğunu ve sürecin ilerletildiğini ifade eden Şahali, “Ancak bugün görüyoruz ki, konunun hassasiyeti nedeniyle, yasa üzerindeki tartışma devam etmektedir. Bu nedenle az önce, Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile talep ettiğim randevuda bir araya gelerek, adı geçen yasayı yeniden ele alınmak üzere Meclis’e iade etmesini tavsiye ettim”dedi.



“BUGÜNE DAİR ENDİŞELER 1954 YILI ÖNGÖRÜLERİ İLE GİDERİLEMEZ”

Tohum ve üretim materyallerine ilişkin mevzuatın, Fasıl 90 olup, 4 Kasım, 1954 tarihinden kalma olduğunu anımsatan Şahali, şöyle devam etti:



“Takdir edilmelidir ki, bugüne dair endişelerin tamamına yakını, 1954 yılı öngörüleri ile giderilmez ve ortada son derece kontrolsüz bir alan söz konusudur.Umarım bu yeniden ele alınma sürecinde, konuya ilgi duyan tüm kesimler, gereken hassasiyetlerini zamanında bildirme fırsatını değerlendirirler. Bizler, diyalogdan yarar doğar anlayışıyla, meclis çalışması öncesinde gerekli platformu oluşturarak konuyu daha salim bir sonuca ulaştırmak için çalışacağız.”

(YIL/ŞEB)

